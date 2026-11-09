"Start auf Station":Wie junge Pflegerinnen ihren Berufseinstieg erleben
von Christian Thomann-Busse
Franzi und Emilia haben gerade ihre Examina als Pflegerinnen in der Tasche - nun geht es in den Berufsalltag. Auf beide kommen sofort turbulente, traurige und schöne Momente zu.
Franzis erster Arbeitstag auf der Kinderintensivstation beginnt dramatisch: Der zweijährige Rudi wird mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Diagnose: Pneumokokken-Sepsis. Erschwerend kommt hinzu: Das Kleinkind hat einen Herzfehler.
Die 21-Jährige weiß: "Wenn ich nicht vorbereitet bin, kann das fatale Folgen haben." Das Team schafft es, den Jungen zu stabilisieren.
Bei Franzi geht es sofort turbulent los
Doch schlagartig setzt seine Atmung aus. Nicht nur für Berufsanfängerin Franzi ist das ein Ausnahmezustand - und genau in dieser Situation kommt auch noch der Hilferuf einer Auszubildenden: Blut im Bett eines anderen Kindes.
Doch schnell gibt es Entwarnung, denn offenbar war nur bei der Blutentnahme etwas danebengegangen. Durchatmen, Erleichterung - auch weil das Kind inzwischen wieder stabil ist.
Sehen Sie im ZDF-Streamingportal die Reportage-Reihe "Start auf Station: Die jungen Pflegerinnen" über vier junge Pflegerinnen, die nach ihrem Examen ihre ersten Erfahrungen im Pflegeberuf machen.
Die Pflegerinnen sind auch Seelentrösterinnen
Derweil beginnt die 24-jährige Emilia ihre berufliche Laufbahn auf der gastroenterologischen Station. Sie unterstützt eine ältere Patientin bei der Körperpflege.
Schnell erfährt sie: Die Patientin leidet nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Nach 27 gemeinsamen Jahren ist ihr Mann gestorben. Das liegt inzwischen sieben Jahre zurück - und tut immer noch weh.
Erste Erfahrungen mit der Pflege hat Emilia in ihrer Familie gesammelt: Sie hat ihre Großeltern am Lebensende begleitet - und sich aufgrund dieser Eindrücke für die Ausbildung entschieden.
Emilia kümmert sich um viele unheilbar Kranke
Auf ihrer Station hat Emilia auch viel mit palliativer Pflege zu tun: Hier betreut sie Menschen, für die es keine Aussicht auf Heilung mehr gibt. Menschen wie Herrn Miskievicz. "Bei ihm weiß ich gar nicht, ob er das so realisiert hat", sagt Emilia. Sie erkundigt sich nach seinen Schmerzen, gibt bei Bedarf Medikamente zur Schmerzlinderung.
Zur Pflege dieses Patienten gehört auch, täglich literweise Flüssigkeit abzulassen, die sich in seinem Bauch sammelt. Hier verlässt sich Emilia zunächst auf die Erfahrung ihrer Kollegen und schaut ihnen bei Arbeitsschritten über die Schulter, die sie selbst noch nicht sicher beherrscht.
Für Emilia wird es schnell sehr ernst
Emilia findet es sehr wichtig, dass sie jederzeit auf Kollegen zurückgreifen kann, "weil das einfach die Leute sind, die Erfahrung haben". Jeder Patient verdiene es, "jemanden am Bett zu haben, der genau weiß, wie es funktioniert", sagt Emilia.
Während ihres nächsten Nachtdienstes stirbt Herr Miskievicz - Emilia ist erschüttert.
Für Pflegerinnen und Pfleger gehören sterbende Patienten zum Beruf
Auch diese Erfahrungen gehören zum Pflegeberuf. "Vor allem geht mir das sehr nahe, wenn Patienten keine Familie haben. Dann ist man halt die einzige Person, die da sein kann für diesen Menschen."
In den Pausen bleibt Zeit, sich mit Kollegen auszutauschen - auch über besonders bewegende Erfahrungen. Doch der Klinikalltag lässt ihnen kaum Zeit zum Innehalten.
In der Charité arbeiten mehr als 25.000 Menschen
Ein Sprung ins kalte Wasser für Franzi, Emilia und andere Berufsanfänger. Sie sind nun Teil eines Teams von mehr als 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Charité.
Junges Leben retten auf der Kinderintensivstation, Palliativpatienten auf ihrem letzten Lebensweg begleiten - und dazwischen unzählige weitere Facetten eines Berufs, in dem fachliches Können und menschliche Nähe gleichermaßen gefragt sind.
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