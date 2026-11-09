Franzi und Emilia haben gerade ihre Examina als Pflegerinnen in der Tasche - nun geht es in den Berufsalltag. Auf beide kommen sofort turbulente, traurige und schöne Momente zu.

Wettlauf gegen die Zeit: Gleich am ersten Tag auf der Kinderintensivstation erlebt Franzi einen Notfall. Ein Hubschrauber bringt Rudi zur Charité. Sein Zustand ist lebensbedrohlich. 30.10.2026 | 25:50 min

Franzis erster Arbeitstag auf der Kinderintensivstation beginnt dramatisch: Der zweijährige Rudi wird mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Diagnose: Pneumokokken-Sepsis. Erschwerend kommt hinzu: Das Kleinkind hat einen Herzfehler.

Die examinierte Pflegefachkraft Franzi, 21, arbeitet jetzt auf der Kinderintensivstation und versorgt dort schwer kranke Kinder. Quelle: ZDF / Konvoifilm / Gundula Krause / Jung von Matt

Die 21-Jährige weiß: "Wenn ich nicht vorbereitet bin, kann das fatale Folgen haben." Das Team schafft es, den Jungen zu stabilisieren.

Bei Franzi geht es sofort turbulent los

Doch schlagartig setzt seine Atmung aus. Nicht nur für Berufsanfängerin Franzi ist das ein Ausnahmezustand - und genau in dieser Situation kommt auch noch der Hilferuf einer Auszubildenden: Blut im Bett eines anderen Kindes.

Ich habe mich gar nicht getraut, die Bettdecke hochzuheben. „ Franzi, Pflegerin

Doch schnell gibt es Entwarnung, denn offenbar war nur bei der Blutentnahme etwas danebengegangen. Durchatmen, Erleichterung - auch weil das Kind inzwischen wieder stabil ist.

Im Streamingportal: "Auf Station" Sehen Sie im ZDF-Streamingportal die Reportage-Reihe "Start auf Station: Die jungen Pflegerinnen" über vier junge Pflegerinnen, die nach ihrem Examen ihre ersten Erfahrungen im Pflegeberuf machen.

Die Pflegerinnen sind auch Seelentrösterinnen

Derweil beginnt die 24-jährige Emilia ihre berufliche Laufbahn auf der gastroenterologischen Station. Sie unterstützt eine ältere Patientin bei der Körperpflege.

Schnell erfährt sie: Die Patientin leidet nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Nach 27 gemeinsamen Jahren ist ihr Mann gestorben. Das liegt inzwischen sieben Jahre zurück - und tut immer noch weh.

Man ist direkt in dieser intimen Atmosphäre mit den Patienten, und wenn die Menschen so verletzlich sind und traurig und mir das erzählen, dann berührt mich das auf jeden Fall. „ Emilia, Pflegerin

Erste Erfahrungen mit der Pflege hat Emilia in ihrer Familie gesammelt: Sie hat ihre Großeltern am Lebensende begleitet - und sich aufgrund dieser Eindrücke für die Ausbildung entschieden.

Ich könnte nicht glücklicher sein, weil der Beruf so viel zurückgibt. „ Emilia, Pflegerin

Emilia kümmert sich um viele unheilbar Kranke

Auf ihrer Station hat Emilia auch viel mit palliativer Pflege zu tun: Hier betreut sie Menschen, für die es keine Aussicht auf Heilung mehr gibt. Menschen wie Herrn Miskievicz. "Bei ihm weiß ich gar nicht, ob er das so realisiert hat", sagt Emilia. Sie erkundigt sich nach seinen Schmerzen, gibt bei Bedarf Medikamente zur Schmerzlinderung.

Die examinierte Pflegefachkraft Emilia, 24, kümmert sich um Patienten auf der gastroenterologischen Station der Berliner Charité. Ihr Alltag ist geprägt von Zeitdruck und hoher Verantwortung. Quelle: ZDF / Konvoifilm / Gundula Krause / Jung von Matt

Zur Pflege dieses Patienten gehört auch, täglich literweise Flüssigkeit abzulassen, die sich in seinem Bauch sammelt. Hier verlässt sich Emilia zunächst auf die Erfahrung ihrer Kollegen und schaut ihnen bei Arbeitsschritten über die Schulter, die sie selbst noch nicht sicher beherrscht.

Um über seinen Beruf als Pfleger zu informieren, hat Dennis Zöphel einen Youtube-Kanal gegründet. „Ich kämpfe dafür, dass der Beruf mehr Ansehen erlangt und mehr geschätzt wird“, sagt der Pfleger aus Leidenschaft. 12.10.2019 | 3:10 min

Für Emilia wird es schnell sehr ernst

Emilia findet es sehr wichtig, dass sie jederzeit auf Kollegen zurückgreifen kann, "weil das einfach die Leute sind, die Erfahrung haben". Jeder Patient verdiene es, "jemanden am Bett zu haben, der genau weiß, wie es funktioniert", sagt Emilia.

Ich würde es nicht durchführen, wenn ich mir nicht sicher bin. „ Emilia, Pflegerin

Während ihres nächsten Nachtdienstes stirbt Herr Miskievicz - Emilia ist erschüttert.

Er ist mein erster Patient, der bei mir verstorben ist. Ich werde ihn, glaube ich, nie vergessen. „ Emilia, Pflegerin

Für Pflegerinnen und Pfleger gehören sterbende Patienten zum Beruf

Auch diese Erfahrungen gehören zum Pflegeberuf. "Vor allem geht mir das sehr nahe, wenn Patienten keine Familie haben. Dann ist man halt die einzige Person, die da sein kann für diesen Menschen."

Die besondere Auszeichnung von "Ein Herz für Kinder" geht in diesem Jahr an unsere Pflegehelden. 04.12.2021 | 10:56 min

In den Pausen bleibt Zeit, sich mit Kollegen auszutauschen - auch über besonders bewegende Erfahrungen. Doch der Klinikalltag lässt ihnen kaum Zeit zum Innehalten.

In der Charité arbeiten mehr als 25.000 Menschen

Ein Sprung ins kalte Wasser für Franzi, Emilia und andere Berufsanfänger. Sie sind nun Teil eines Teams von mehr als 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Charité.