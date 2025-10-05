Warnung vor Sturmflut an Nordseeküste: Hohe Pegelstände erwartet

Nach Orkanböen und Starkregen im Südwesten Deutschlands gibt es nun eine Sturmflutwarnung für die deutsche Nordseeküste. Das teilt das entsprechende Bundesamt mit.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 04.10.2025 | 1:18 min

Im Laufe des Sonntags und in der Nacht auf Montag wird eine Sturmflut an der Nordseeküste erwartet. In den nächsten Stunden müsse an Elbe, Weser und Ems mit hohen Pegelständen gerechnet werden, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mitteilte. Die Sturmflutgefahr bestehe voraussichtlich bis zum späten Nachmittag.

An der Küste würden mittags Pegelstände von bis zu zwei Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet - etwa um 11:14 Uhr auf Helgoland, um 12:03 Uhr bei Westerland auf Sylt, um 13:13 Uhr in Husum oder um 13:21 Uhr auf Föhr. Deshalb bleibe der Fährverkehr weiterhin eingeschränkt.

Wind und Regen schon am Samstag

Schon vor der nun erwarteten Sturmflut haben starker Wind und Regen in Teilen Deutschlands Bäume entwurzelt und Unfälle verursacht. Besonders betroffen waren Baden-Württemberg und Hessen. Zwei Menschen wurden im Südschwarzwald verletzt, als ihr Auto von einem umstürzenden Baum getroffen wurde.

Insgesamt blieben die Schäden aber relativ gering, wie die Integrierten Leitstellen mitteilten. Heute müssen die Menschen im Norden des Landes mit ungemütlichem Wetter rechnen.

Das Sturmtief über Teilen Europas führt zu Schäden und Einschränkungen. Der Fährverkehr nach Helgoland, Sylt und zu den Halligen wurde vorübergehend eingestellt. 04.10.2025 | 0:26 min

Sturmtief traf zuvor auf Großbritannien und Frankreich

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sorgt Sturmtief "Detlef" derzeit in weiten Teilen Deutschlands für stürmisches und regnerisches Wetter. Insbesondere im Bergland und an den Küsten wird es demnach am Sonntag weiterhin stürmisch. Das Sturmtief, das international den Namen "Amy" trägt, hatte in den vergangenen Tagen über dem Atlantik Orkanstärke erreicht. In Nordfrankreich und den britischen Inseln hatte es zuvor Verwüstungen und Todesopfer in Folge des Sturms gegeben.