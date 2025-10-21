TikToker aus Nigeria nach Kuss-Video zum Heiraten verurteilt

Nigeria:TikToker nach Kuss-Video zum Heiraten verurteilt
Auf Social Media veröffentlichte Videos zeigen einen Mann und eine Frau aus Nigeria beim Küssen. Ein Gericht verurteilte sie deswegen nach islamischem Recht zur Heirat.
Weil sie sich in einem auf TikTok veröffentlichten Video geküsst haben, müssen ein Mann und eine Frau in Nigeria nun heiraten. Die Hochzeit müsse innerhalb von zwei Monaten erfolgen, urteilte der zuständige Richter in Kano im Norden des westafrikanischen Landes.
Die Eheschließung solle von der Hisbah vorgenommen werden, der Polizei zur Überwachung der Einhaltung der Scharia. Das sagte ein Justizsprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP:
Das von den beiden TikTokern veröffentlichte Video sei "anstößig".
- Die Scharia ist ein religiöses Werte- und Rechtssystem, basierend auf dem Koran sowie den Überlieferungen der Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed, der Sunna. Auf die Sunna gehen viele harsche Vorgaben zurück, etwa die Todesstrafe für Abtrünnige.
- Die Scharia ist nach islamischem Verständnis das "göttliche Gesetz", in Abgrenzung zu von Menschen gemachtem Recht.
- Über mehrere Jahrhunderte ist die Scharia durch anerkannte rechtliche Methoden vervollständigt und neu interpretiert worden.
- Zur Scharia gehören die fünf Grundpfeiler des Islam, also das Glaubensbekenntnis, das tägliche Gebet, die Almosensteuer, das Fasten und die Pilgerfahrt nach Mekka sowie zwischenmenschliche Verhaltensregeln.
TikToker wurde festgenommen
Idris Mai Wushirya und Basira Yar Guda hatten auf TikTok Videos geteilt, die sie beim Küssen und Umarmen zeigen. Der junge Mann, der bereits mehrfach wegen als "anstößig" eingestufter Videos mit den Behörden in Konflikt geraten war, wurde festgenommen und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.
Die Hochzeit solle nun so schnell wie möglich vollzogen werden, sagte ein Hisbah-Sprecher. "Das zukünftige Brautpaar hat sein Einverständnis gegeben."
Kano ist einer von zwölf mehrheitlich muslimischen Bundesstaaten in Nigeria, in denen die islamische Scharia neben dem allgemeinen Recht existiert. Die Hisbah wurde 2001 gegründet, um die Scharia in dem Bundesstaat durchzusetzen.
