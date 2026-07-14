"Goldener Windbeutel 2026" geht an LaVita - Kritik an Werbung

Ein Liter für 100 Euro: Foodwatch kürt ein Nahrungsergänzungsmittel der Marke LaVita zur "dreistesten Werbelüge" des Jahres. Kritisiert wird vor allem die Vermarktung des Produkts.

Ein Nahrungsergänzungsmittel der Marke LaVita wurde zur "dreistesten Werbelüge" des Jahres gekürt. Bei der Foodwatch-Umfrage stimmten 39 Prozent der 66.000 Teilnehmer dafür. 14.07.2026 | 0:29 min

Der Negativpreis "Goldener Windbeutel" der Verbraucherorganisation Foodwatch geht in diesem Jahr an das Unternehmen LaVita. Bei einer Online-Abstimmung mit mehr als 66.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhielt der als "Mikronährstoffkonzentrat" beworbene Saft 39 Prozent der Stimmen und wurde damit zur "dreistesten Werbelüge" des Jahres.

Foodwatch kritisiert vor allem die Werbung rund um das Produkt. Der LaVita-Saft werde unter anderem als "Naturprodukt" und "tägliche Basis für unsere Gesundheit" beworben. In sozialen Medien sei es zudem als "Saubertrank" dargestellt worden. Solche Aussagen seien aus Sicht der Organisation irreführend.

Kritik an Gesundheitsversprechen

Nach Angaben von Foodwatch besteht das Produkt zu rund 70 Prozent aus Fruchtsaftkonzentrat und enthält zusätzlich 26 zugesetzte Vitamine und Nährstoffe. Einige davon seien teilweise überdosiert. Der Preis liege bei rund 100 Euro pro Liter. Alina Nitsche von Foodwatch betonte:

Der Saft steht beispielhaft für die Abzocke mit irreführenden Gesundheitsversprechen. „ Alina Nitsche, Foodwatch-Vertreterin

Der Markt für vitaminangereicherte Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel wachse, werde aber aus Sicht der Organisation nicht ausreichend kontrolliert.

Foodwatch fordert deshalb eine bessere Ausstattung der Lebensmittelüberwachung, um aus Sicht der Organisation Verbrauchertäuschung wirksamer zu verhindern.

Dr. Oetker und Andechser auf weiteren Plätzen

Auf den zweiten Platz des Negativrankings kam das "Airfryer Backin" Backpulver von Dr. Oetker mit 21,9 Prozent der Stimmen. Foodwatch bemängelte, dass es sich kaum vom günstigeren Standardbackpulver unterscheide, aber teurer verkauft werde.

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Dritter wurde der Bio-Mango-Matcha-Joghurt von Andechser Natur mit 20,8 Prozent. Die Organisation kritisierte, dass die namensgebende Zutat Matcha nur einen sehr kleinen Anteil des Produkts ausmache.

Der "Goldene Windbeutel" wurde in diesem Jahr zum 15. Mal vergeben. Foodwatch verleiht den Preis, um auf aus Sicht der Organisation irreführende Werbung in der Lebensmittelbranche aufmerksam zu machen.

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Quelle: AFP, epd