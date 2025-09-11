Mexiko: Tankwagen explodiert - viele Schwerverletzte

Bei einer Explosion eines Gastankwagens auf einer Autobahn in Mexiko fangen zahlreiche Fahrzeuge Feuer. Über 50 Menschen werden bei dem Unfall verletzt, mehrere davon schwer.

Feuerwehrleute löschen die Flammen eines Gaslastwagens, der in Mexiko-Stadt explodiert ist. Quelle: AFP

Auf einer Autobahn in Mexiko-Stadt ist ein Gastankwagen explodiert. Nach Angaben von Bürgermeisterin Clara Brugada wurden 57 Menschen verletzt, 19 von ihnen schwer. Sie seien in Krankenhäuser in der ganzen Stadt gebracht worden.

Brugada sagte, die Staatsanwaltschaft untersuche den Vorfall. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Lkw explodiert, nachdem er auf der Autobahn umgekippt war.

Insgesamt 18 Fahrzeuge fingen bei dem Vorfall Feuer - neben dem Gastankwagen und mehreren Autos auch ein leerer Passagierbus. Der Regierungssekretär von Mexiko-Stadt, Cesar Cravioto, erklärte, das Feuer sei "vollständig unter Kontrolle".

Stadtverwaltung: Straße bleibt bis auf Weiteres gesperrt

Die Explosion ereignete sich auf einer der wichtigsten Straßen, die aus der Hauptstadt des Landes in Richtung der Stadt Puebla führen. Die Stadtverwaltung teilte mit, die Straße bleibe bis auf Weiteres gesperrt.

Bilder, die von den Behörden im Netz verbreitet wurden, zeigen einen brennenden Lastwagen unter einer Autobahnbrücke im Osten der Millionenmetropole. Auf Videos in den sozialen Medien sind Dutzende von Menschen zu sehen, die schreiend davonlaufen, sowie zwei Männer, die offenbar schwere Verbrennungen erlitten haben.