Wolkenkratzer in Manhattan einsturzgefährdet - Evakuierungen

Verbogene Stahlbalken:Wolkenkratzer in Manhattan wegen Einsturzgefahr evakuiert
Mitten in Manhattan ist ein Gebäude mit 37 Stockwerken wegen Einsturzgefahr geräumt worden. Offenbar hatten sich einige Stahlbalken verbogen.
Wegen Einsturzgefahr eines im Umbau befindlichen Wolkenkratzers sind im New Yorker Stadtteil Manhattan benachbarte Gebäude evakuiert worden. Wie die Behörden in der US-Metropole mitteilten, waren während der Hauptverkehrszeit am Morgen (Ortszeit) Ziegelsteine auf die Straße gefallen. Das Gebäude mit 37 Stockwerken bewegte sich.
Der aus den 1970er Jahren stammende Bürobau war früher Hauptsitz des Pharmariesen Pfizer. Aktuell werden dort Luxuswohnungen geschaffen. Einige Stahlbalken schienen sich verbogen zu haben, es gebe statische Probleme, hieß es.
Auch Schule in Manhatten musste evakuiert werden
Unter den evakuierten Gebäuden war nach Angaben von Bürgermeister Zohran Mamdani auch eine nahe gelegene Schule mit 400 Schülerinnen und Schülern. Berichte über Verletzte gab es nicht.
Bei einer Pressekonferenz am Einsatzort sagte Mamdani:
Ingenieure arbeiteten daran, die beschädigten Stockwerke abzustützen. Zugleich setzten die Behörden Drohnen ein, um das Gebäude zu überwachen, ohne Menschen hineinschicken zu müssen. Der Verbleib aller dort tätigen Bauarbeiter sei geklärt.
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