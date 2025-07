Los Angeles: Auto fährt in Menschenmenge

In der US-Westküstenmetropole Los Angeles gibt viele Verletzte, nachdem ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Die Feuerwehr der Stadt meldete 30 Verletzte. Mindestens drei der Verletzten befänden sich in kritischem Zustand. Feuerwehrvertreter Adam Van Gerpen sagte dem Fernsehsender ABC, mehrere Menschen hätten vor dem Club Schlange gestanden, als sie von dem Fahrzeug erfasst worden seien. Die meisten seien Frauen gewesen.