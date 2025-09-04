Nostalgische Bahn: Unglück in Lissabon trifft Touristenattraktion

Jeder, der schon einmal in Lissabon war, kennt sie: die Seilbahnen mit ihren gelb-weißen Waggons. Ausgerechnet einer dieser Waggons riss nun 16 Menschen in den Tod.

Der Elevador da Gloria ist eine der drei Standseilbahnen, für die Lissabon berühmt ist. Quelle: Imago

Sie gehören zu den Wahrzeichen der portugiesischen Hauptstadt Lissabon: die gelb-weißen Waggons der Standseilbahnen, die Touristen an einige der vielen malerischen Aussichtspunkte der Stadt bringen, ohne dass diese sich die steilen Gassen hinauf quälen müssen.

Auf Hügeln erbaut, ist Lissabon berüchtigt für seine steilen Anstiege und verwinkelten Gassen, die auch fitte Fußgänger schnell aus der Puste bringen. Da sind die nostalgischen Seilbahnen, die Straßenbahnen ähneln, willkommene Alternativen.

Der "Elevador da Gloria" ist eine dieser drei Standseilbahnen, sie verbindet die Innenstadt Lissabons mit dem Szeneviertel Bairro Alto. Auf 265 Metern erklimmt sie mehrmals täglich die steile Straße Rua da Glória, wobei sie am Praça dos Restauradores startet und am Aussichtspunkt Sao Pedro de Alcantara endet.

Historischer Waggon entgleist - viele Tote

Auf dieser Route entgleiste einer der Waggons am Mittwoch, mindestens 16 Menschen kamen dabei ums Leben, 21 wurden verletzt. Auch Deutsche sind laut Auswärtigem Amt von dem Unglück betroffen.

Lissabons Seilbahnen sind über 100 Jahre alt

Der Betrieb der Standseilbahnen, die seit dem späten 19. Jahrhundert durch Lissabon fahren, wurde nach dem Unglück eingestellt. Weder in der Geschichte des Elevador da Gloria noch der zwei anderen Linien gab es bisher vergleichbare Unfälle.

Der Elevador da Gloria ging 1885 an den Start, als zweite Standseilbahn Lissabons.

Der Elevador do Lavra ist die älteste Standseilbahn Lissabons. Quelle: Imago

Bereits ein Jahr zuvor, am 19. April 1884, war der Elevador do Lavra in Betrieb gegangen. Er verbindet seitdem den Platz Largo da Anunciada mit der Rua Camara Pestana und erklimmt dabei den Hügel Sant Ana.

Im Jahr 1892 kam dann der Elevador da Bica hinzu, der den Hügel Santa Catarina hinauf- und hinabfährt und dabei die Rua de São Paulo mit dem Platz Largo do Calhariz verbindet.

Mit 137 Jahren auf dem Buckel ist der Elevador da Bica die jüngste Standseilbahn in Lissabon. Quelle: Imago

Seit 1915 werden die drei Standseilbahnen elektrisch betrieben. 2002 wurden sie zu nationalen Denkmälern Portugals erklärt.