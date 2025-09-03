Schwerer Unfall in Lissabon: 15 Tote bei Standseilbahn-Unglück

Bei der Entgleisung einer Standseilbahn in Lissabon sind nach offiziellen Angaben mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zudem gebe es mindestens 18 Verletzte, davon fünf Schwerverletzte. Das gaben Rettungskräfte bekannt. Zuvor hatte bereits Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa auf der Website der Präsidentschaft über den Unfall unterrichtet.

Unfallursache noch unklar

Der Unfall des auch bei Touristen beliebten "Elevador da Gloria" habe sich am Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache ereignet, berichteten der Nachrichtensender "SIC Notícias" und weitere Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte im Zentrum der Hauptstadt Portugals. Laut Medienberichten ist ein Sicherheitsseil gerissen, ein herunterfahrender Wagen gegen eine Hauswand geprallt und zerschellt. Die letzte Wartung sei demnach im Mai 2025 durch eine externe Wartungsfirma durchgeführt worden. Allerdings habe es Beschwerden über scheinbar ineffiziente Wartung dieser externen Wartungsfirma gegeben, berichten Medien. Fernsehbilder zeigten, dass die Bahn umkippte und stark beschädigt wurde.