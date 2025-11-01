Südtirol: Mindestens drei Deutsche bei Lawinenunglück getötet

Unglück in Südtirol: Im Ortlergebirge hat eine Lawine eine Bergsteigergruppe erfasst. Drei Deutsche wurden dabei getötet, zwei weitere werden vermisst.

Im Ortlergebirge wurde eine Bergsteigergruppe von einer Lawine erfasst (Archivfoto). Quelle: dpa

Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind drei deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht wurde ihre Gruppe im Ortlergebirge bei einem Aufstieg von einer Lawine erfasst.

Zwei weitere Bergsteiger - ebenfalls Deutsche - würden noch vermisst, hieß es. Die Suche nach den beiden wurde am Abend wegen der Dunkelheit unterbrochen. Sie soll am Sonntag fortgesetzt werden. Ein Sprecher der zuständigen Bergwacht in Sulden sagte der Deutschen Presse-Agentur, auch die beiden noch Vermissten hätten das Unglück mit Sicherheit nicht überlebt.

Lawinenabgang in der Nähe der Vertainspitze

Zum Alter und zur Herkunft gab es von offizieller Seite zunächst keine genaueren Angaben. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, bei den drei Toten handele es sich um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen etwa 30 und 50 Jahren. Sie seien als Tourengeher unterwegs gewesen.

Nach Angaben der Bergwacht ging die Lawine in der Nähe der 3.345 Meter hohen Vertainspitze nieder, wo die beiden Gruppen gerade auf dem Weg nach oben gewesen seien. Der Berg ist wegen seiner Rundsicht nach allen Seiten ein viel begangener Gipfel. Die Bergsteiger aus Deutschland seien in zwei Gruppen unterwegs gewesen - einmal zu dritt, einmal zu viert.

Zwei Überlebende aus Deutschland

Die erste Gruppe sei vollständig verschüttet worden: Alle drei Bergsteiger seien tot. Von der zweiten Gruppe hätten zwei Bergsteiger überlebt. Nach den beiden anderen werde gesucht. Die Bergwacht hat einen Hubschrauber Pelikan 3 und auch mehrere Drohnen im Einsatz. Unklar war zunächst, ob die beiden Gruppen mit Skiern unterwegs waren.

Südtirol gehört unter deutschen Urlaubern zu den besonders beliebten Klettergebieten. Höchster Berg der Region ist der Ortler mit 3.905 Metern. An den Rettungsarbeiten waren neben der Bergwacht auch die italienische Finanzpolizei und die Feuerwehr beteiligt.