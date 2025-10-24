Gefälschte Kunstwerke: Senioren-Duo in Bayern festgenommen

Behörden haben zwei Senioren festgenommen, die mutmaßlich Kunstfälschungen für mehrere Millionen verkaufen wollten. Darunter waren Kopien berühmter Werke von Rembrandt und Picasso.

Kunstfahnder des Bayerischen Landeskriminalamts haben eine Vielzahl mutmaßlicher Kunstfälschungen sichergestellt. Quelle: dpa

Kunstfahnder des Bayerischen Landeskriminalamts haben ein Senioren-Duo gestoppt, das gefälschte Meisterwerke verkaufen wollte. Darunter hätten sich Gemälde von Künstlern wie Pablo Picasso, Rembrandt van Rijn, Peter Paul Rubens, Frida Kahlo und anderen befunden, teilten die Ermittler in München mit.

Die Werke seien für Preise zwischen 400.000 Euro und 14 Millionen Euro angeboten worden.

Insgesamt sind den Angaben zufolge elf Personen in den Betrugsfall verwickelt. Gegen einen 77-Jährigen aus der Oberpfalz und einen 74-Jährigen aus Rheinland-Pfalz ergingen Haftbefehle.

Hausdurchsuchungen in Deutschland, Schweiz und Liechtenstein

Der 77-jährige Hauptbeschuldigte soll behauptet haben, dass die Werke von weltberühmten Künstlern seien, und versucht haben, sie zu veräußern. Der Komplize, ein 74-Jähriger aus Rheinland-Pfalz, fertigte laut Polizei dazu Expertisen an, die die Echtheit der Kunstwerke bestätigen sollten.

David Hentys Talent für Fälschungen, brachte ihn in den 1990ern in den Knast. Nun fertigt er ganz legal Kopien von Meisterwerken an. Egal ob Basquiat, Lowry oder Picasso. 29.02.2024 | 2:22 min

Seit Anfang 2025 war eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe dem 77-jährigen Hauptverdächtigen auf der Spur, teilte das Landeskriminalamt weiter mit. Auf den Fall aufmerksam wurden die Ermittler, als der Deutsche zwei angeblich originale Gemälde von Picasso auf dem Kunstmarkt zum Kauf anbot.

Am 15. Oktober wurden dann bei Hausdurchsuchungen in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein Dokumente, Speichermedien und insgesamt 20 mutmaßliche Kunstfälschungen sichergestellt. In Deutschland wurden Objekte in elf Städten durchsucht - vor allem in Bayern sowie in Baden-Württemberg, Sachsen, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

Kopie von berühmtem Rembrandt-Gemälde

Unter den sichergestellten Werken habe sich auch eine Kopie des berühmten Gemäldes "Staalmeesters" ("Die Vorsteher der Tuchmacherzunft") von Rembrandt befunden, dessen Original im Amsterdamer Rijksmuseum hängt.

Eine Ausstellung im Frankfurter Städel-Museum feiert die Stadt Amsterdam im Goldenen Zeitalter. Es ist die Zeit des großen Malers Rembrandt und seiner Zeitgenossen. 26.11.2024 | 2:32 min

Das beschlagnahmte Bild, das der Beschuldigte für 120 Millionen Franken habe verkaufen wollen, sei eine Kopie aus dem Besitz einer 84-jährigen Schweizerin. Gegen sie werde nun ebenfalls ermittelt.

Bislang ist kein Fall bekannt, in dem die Männer mit ihrer Masche Erfolg hatten. Dazu werde aber noch ermittelt, hieß es. Die beschlagnahmten Gemälde sollen in den kommenden Wochen intensiv durch Experten und Gutachter untersucht werden.

Bei einem Einbruch in den Louvre wurden Juwelen von immensem Wert gestohlen. Es wird weiterhin über die Sicherheitslücken gerätselt und das Museum bleibt geschlossen – zum Unmut vieler Touristen. 20.10.2025 | 4:54 min