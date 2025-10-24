Gefälschte Kunstwerke: Senioren-Duo in Bayern festgenommen

Picasso, Rembrandt, Kahlo:Senioren wollten offenbar gefälschte Kunst verkaufen
Behörden haben zwei Senioren festgenommen, die mutmaßlich Kunstfälschungen für mehrere Millionen verkaufen wollten. Darunter waren Kopien berühmter Werke von Rembrandt und Picasso.
Kunstfahnder des Bayerischen Landeskriminalamts haben ein Senioren-Duo gestoppt, das gefälschte Meisterwerke verkaufen wollte. Darunter hätten sich Gemälde von Künstlern wie Pablo Picasso, Rembrandt van Rijn, Peter Paul Rubens, Frida Kahlo und anderen befunden, teilten die Ermittler in München mit.
Die Werke seien für Preise zwischen 400.000 Euro und 14 Millionen Euro angeboten worden.
Insgesamt sind den Angaben zufolge elf Personen in den Betrugsfall verwickelt. Gegen einen 77-Jährigen aus der Oberpfalz und einen 74-Jährigen aus Rheinland-Pfalz ergingen Haftbefehle.
Hausdurchsuchungen in Deutschland, Schweiz und Liechtenstein
Der 77-jährige Hauptbeschuldigte soll behauptet haben, dass die Werke von weltberühmten Künstlern seien, und versucht haben, sie zu veräußern. Der Komplize, ein 74-Jähriger aus Rheinland-Pfalz, fertigte laut Polizei dazu Expertisen an, die die Echtheit der Kunstwerke bestätigen sollten.
Seit Anfang 2025 war eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe dem 77-jährigen Hauptverdächtigen auf der Spur, teilte das Landeskriminalamt weiter mit. Auf den Fall aufmerksam wurden die Ermittler, als der Deutsche zwei angeblich originale Gemälde von Picasso auf dem Kunstmarkt zum Kauf anbot.
Am 15. Oktober wurden dann bei Hausdurchsuchungen in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein Dokumente, Speichermedien und insgesamt 20 mutmaßliche Kunstfälschungen sichergestellt. In Deutschland wurden Objekte in elf Städten durchsucht - vor allem in Bayern sowie in Baden-Württemberg, Sachsen, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.
Kopie von berühmtem Rembrandt-Gemälde
Unter den sichergestellten Werken habe sich auch eine Kopie des berühmten Gemäldes "Staalmeesters" ("Die Vorsteher der Tuchmacherzunft") von Rembrandt befunden, dessen Original im Amsterdamer Rijksmuseum hängt.
Das beschlagnahmte Bild, das der Beschuldigte für 120 Millionen Franken habe verkaufen wollen, sei eine Kopie aus dem Besitz einer 84-jährigen Schweizerin. Gegen sie werde nun ebenfalls ermittelt.
Bislang ist kein Fall bekannt, in dem die Männer mit ihrer Masche Erfolg hatten. Dazu werde aber noch ermittelt, hieß es. Die beschlagnahmten Gemälde sollen in den kommenden Wochen intensiv durch Experten und Gutachter untersucht werden.
