Uffizien: Tourist reißt Leinwand bei Selfie-Versuch ein

Immer wieder werden Kunstwerke in Italien durch Touristen beschädigt, die für ein Foto zu weit gehen. Der jüngste Vorfall: Ein Besucher der Uffizien in Florenz lehnte sich für ein Foto an das barocke Porträt "Ferdinando de' Medici, Großprinz von Toskana" von Anton Domenico Gabbiani - bis die Leinwand nachgab, wie auf einem Überwachungsvideo, das der italienische Sender TG1 auf X veröffentlichte, zu sehen ist.