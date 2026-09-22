Illegale Zigarettenfabrik in NRW entdeckt - 21 Festnahmen

Nach monatelangen Ermittlungen ist Fahndern in Nordrhein-Westfalen ein Schlag gegen Zigarettenfälscher gelungen. Beim Zugriff in einer illegalen Fabrik gab es viele Festnahmen.

Zollfahnder haben in Nordrhein-Westfalen eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben und 21 Menschen festgenommen. Ihnen wird Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei vorgeworfen. 22.09.2026 | 0:54 min

Zollfahnder haben bei einer großen Aktion in Nordrhein-Westfalen eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben. Bei den Durchsuchungen in mehreren Objekten seien insgesamt 21 Personen festgenommen worden, teilten Zoll und Staatsanwaltschaft mit.

Außerdem seien Beweise gesichert worden. Genauere Angaben machten die Behörden zunächst nicht.

Ermittlungen bereits seit Mai

Die Ermittlungen gegen die Tätergruppierung liefen seit Mai 2026. Es bestehe der Verdacht der Steuerhinterziehung und der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei, teilten die Ermittler mit.

Laut dem neuen BKA-Lagebericht handeln kriminelle Banden immer digitaler und brutaler. Täter würden inzwischen auch über Soziale Medien angeworben. 15.09.2026 | 1:54 min

Die Gruppe soll in einer versteckten Fabrik in Nordrhein-Westfalen im großen Stil Zigaretten hergestellt, sie in gefälschte Markenverpackungen gefüllt und dann auf dem Schwarzmarkt unversteuert verkauft haben.

Lage der illegalen Fabrik unbekannt

In welcher Stadt sich die Fabrik befindet, sagten Zoll und Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht.

Im belgischen Charleroi hat der Zoll Anfang August eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben. Mehr als eine Million Zigaretten wurden beschlagnahmt. 06.08.2026 | 1:15 min

Auf Fotos, die der Zoll aus der Fabrik veröffentlichte, sind zahlreiche Maschinen zur Zigarettenproduktion zu sehen. In riesigen Kartons und auf dem Boden der Halle liegt geschnittener Tabak. Neben den Maschinen stehen zahlreiche Kartons und Paletten bereit, mit denen die fertigen Zigarettenpackungen offensichtlich weitertransportiert wurden.

Zusammenarbeit vieler Ermittler

An den Durchsuchungen seien Kräfte der Hauptzollämter Aachen, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Köln und Münster beteiligt gewesen. Auch Zollkräfte aus Berlin und Hannover seien eingebunden worden. Neben den normalen Zollbeamten seien auch Spezialkräfte des Zollkriminalamts und der Bundespolizei im Einsatz gewesen. Zudem habe das Technische Hilfswerk den Einsatz unterstützt.

Die Organisierte Kriminalität steigt – besonders Kinder und Jugendliche werden rekrutiert. GdP-Vorsitzender Jochen Kopelke über die Hintergründe und mögliche Lösungswege. 16.09.2026 | 4:17 min

Weitere Details könne man erst nennen, wenn die bei der Aktion gesicherten Beweise ausgewertet seien, sagte eine Sprecherin.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa