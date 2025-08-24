Hamburg: Mutmaßlicher Brandanschlag auf Kosmetikstudio

Zeugen hörten eine Explosion, dann brannte es: Auf ein Kosmetikstudio in Hamburg ist offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Die Polizei ermittelt.

Feuerwehrleute im ausgebrannten Kosmetikstudio im Hamburger Stadtteil Hohenfelde. Quelle: dpa

Auf ein Kosmetikstudio im Hamburger Stadtteil Hohenfelde hat es am frühen Sonntagmorgen einen mutmaßlichen Brandanschlag gegeben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Anrufer meldeten laut Feuerwehr in Hamburg eine Explosion, woraufhin die Ladenzeile in Brand geraten sei. Drei Personen mussten demnach aus den Wohnungen über dem Studio gerettet werden, da sie durch Rauch eingeschlossen waren.

Polizei: Gegenstand in Kosmetikstudio geworfen

Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr 21 Menschen in dem Gebäude betroffen, darunter sechs Kinder. Das Feuer sei gelöscht und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde ein unbekannter Gegenstand in das Kosmetikstudio geworfen, woraufhin das Geschäft Feuer fing. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.