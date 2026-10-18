Luke D'Wit spielte den besorgten Freund eines Ehepaars, gab sich aber auch als Ärztin aus. Mit Lügen und digitalen Tricks manipulierte er Carol und Stephen Baxter bis in den Tod.

April 2023 auf der malerischen Insel Mersea in England: Ellena Baxter findet ihre Eltern tot im Wintergarten ihres Hauses. Schnell im Verdacht: Luke D'Wit als Freund der Familie. 05.10.2026 | 44:08 min

Luke D'Wit war einer, auf den man sich verlassen konnte: immer hilfsbereit und engagiert. Carol und Stephen Baxter lernten den etwa 30 Jahre jüngeren Luke kennen, nachdem sie nach Mersea Island in der englischen Grafschaft Essex gezogen waren. Weil Luke sich mit Computern auskannte, unterstützte er die beiden bald bei IT-Arbeiten in ihrer Firma.

Carol litt an einer Schilddrüsenerkrankung. Und als es ihr immer schlechter ging, kümmerte er sich um sie und stellte unter anderem Medikamente für sie zusammen.

Luke war bei den Baxters ein- und ausgegangen. Für Carol und Stephen war er wie ein Adoptivsohn. Mit der Zeit hat er auch eine Art Pflegerrolle übernommen. „ Lydia George, damals leitende Ermittlerin

Der Traum vom ruhigen Lebensabend auf Mersea Island endete für das Unternehmer-Ehepaar Baxter tragisch. Quelle: ZDF und © Candour Productions

Plötzlicher Tod des Ehepaares Baxter wirft Fragen auf

Am 9. April 2023 fand Ellena Baxter, die Tochter von Carol und Stephen, ihre Eltern tot in ihrer Wohnung auf. Die Ermittlungen liefen schnell an.

Wegen seines engen Kontakts zu den Baxters zählte auch Luke D'Wit zu den Verdächtigen. Die Polizei fand bei ihm 18 Handys und zehn Laptops - und erhebliche Mengen an Medikamenten.

Eine Frau wird erschossen, eine andere erstickt – und eine dritte verschwindet spurlos. Die Ermittler versuchen bei drei Morden, Licht ins Dunkel zu bringen und die Täter zu fassen. 23.04.2026 | 44:28 min

Tausende Mails mit angeblicher Ärztin geschrieben

Als die Polizei sein Handy überprüfte, stießen die Ermittler auf die App "mail.com". Darüber hatte der IT-Spezialist einen Mail-Account auf Dr. Andrea Bowden registriert, angeblich eine US-amerikanische Fachärztin, in Realität jedoch Luke D'Wit selbst.

Carol stand mit dieser virtuellen Ärztin in regem Mailaustausch und war Mitglied in ihrer WhatsApp-Gruppe. Die ZDFinfo-Dokumentation "Doppelmord mit Fentanyl" zeigt, dass die Ermittler Tausende E-Mails fanden, die zwischen Andrea Bowden und Carol hin- und hergingen. Dabei nannte die angebliche Fachärztin Dr. Andrea Bowden Carol zum Beispiel "Liebes", übermittelte ihr Regeln, Übungen und einen Medikamentenplan.

Ein wohlhabendes Unternehmer-Ehepaar stirbt an einer tödlichen Dosis Fentanyl. Die Ermittler enthüllen ein perfides Netz aus Lügen und tödlicher Manipulation. 05.10.2026 | 43:54 min

Ein Medikamentencocktail führte zum Tod

Luke D'Wit hatte eine digitale Welt geschaffen und damit Carol und Stephen manipuliert. Weder die angebliche Ärztin noch die restlichen Mitglieder in der WhatsApp-Gruppe existierten wirklich. Die Baxters glaubten, mit diesen fiktiven Menschen befreundet zu sein. Tatsächlich kommunizierten sie die ganze Zeit mit nur einer Person: Luke D'Wit. Er hatte ganze Lebensgeschichten erfunden und E-Mail-Adressen sowie Telefonnummern eingerichtet.

Schließlich stießen die Ermittler auf ein zentrales Beweisstück: den erfundenen Dr. Alan Mandell, in Wahrheit ebenfalls Luke D'Wit. Er bot den Baxters online eine "Leberkur" für Paare an und gab genaue Anweisungen, wie das Getränk für die Leber angesetzt und getrunken werden musste. Luke selbst war es, der den Mix aus heißem Wasser, Zitronensaft und aufgelösten Aspirin-Tabletten für die Baxters herstellte. Allerdings gab er auch eine tödliche Dosis Fentanyl hinzu.

Doku von ZDFinfo Sehen Sie die zweiteilige Doku "Doppelmord mit Fentanyl" am 18. Dezember um 23:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Zu lebenslanger Haft verurteilt

Auf Fotos vom späten Nachmittag des Todestags, die man auf D'Wits Handy gefunden hatte, sah man, dass die Baxters in ihren Sesseln im Wohnzimmer saßen und nicht bei klarem Bewusstsein waren. Eine Überwachungskamera filmte Luke D'Wit kurz vor 20 Uhr, als er die Tür zum Haus der Baxters hinter sich schloss und den Schlüssel zweimal umdrehte. Dann ging er nach Hause. Die Baxters starben am Fentanyl. Bei Carol wurde zusätzlich eine tödliche Dosis Promethazin festgestellt.

Luke D'Wit wurde wegen Mordes an Carol und Stephen Baxter verurteilt. Der Richter sah sein Hauptmotiv in dem Wunsch, andere zu kontrollieren. Er erhielt lebenslange Haft. Frühestens nach 37 Jahren kann er auf eine Entlassung hoffen.

Trügerische Idylle: Im April 2023 fand Ellena Baxter ihre Eltern tot in ihrem Haus auf Mersea Island. Auch Ellena Baxter wurde von Luke D'Wit manipuliert. Quelle: ZDF und © Candour Productions

D'Wit manipulierte auch Tochter der Baxters

Nach dem Tod von Carol und Stephen Baxter trieb Luke D'Wit das Spiel mit dem erfundenen Freundeskreis des Paares sogar noch weiter. Er kommunizierte als "Jenny" mit der Baxter-Tochter Ellena. Sie war zu diesem Zeitpunkt schwanger.

Ich hab' mich damals so allein gefühlt. Und Jenny hat regelmäßig gefragt, wie es mir geht. „ Ellena Baxter, Tochter der Verstorbenen

Nach der Geburt ihres Kindes sagt Ellena, ihr sei plötzlich klar geworden, "dass mein ganzes Leben seit Jahren eine Lüge gewesen ist. Und sehr wahrscheinlich Luke dahintersteckte".

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.