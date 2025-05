Detmold: Tonnenschwere Kugel rollt auf Straße

Unbekannte haben in Detmold in Nordrhein-Westfalen ein riesiges Kugelkunstwerk auf einem Kreisverkehr gelöst und eine abschüssige Straße heruntergerollt. Wie die Stadt mitteilte, wurde die rote Kugel zehn Stunden nach dem Vorfall vom Technischen Hilfswerk (THW) geborgen und zum Bauhof der Stadt transportiert.

In der Nacht rollte die vier Meter große Kugel nach etwa 50 Metern in einen Straßengraben, wie die Polizei in Detmold mitteilte. Eine Straßenlaterne und ein Verkehrszeichen wurden beschädigt. "Das ist ein ungeheuerlicher Eingriff in den Straßenverkehr, der schlimmste Folgen hätte haben können", empörte sich der Bürgermeister.