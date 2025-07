Aldi-Entführung: Polizei findet nach 50 Jahren Akten im Keller

Die Entführung von Theo Albrecht - einem der beiden Gründer des Discountriesen Aldi - zählt zu den spektakulärsten Kriminalfällen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der inzwischen verstorbene Albrecht wurde am 29. November 1971 entführt. Tagelang verhandelten die Täter per Brief und per Telefon - bis sie die damals kaum vorstellbar hohe Summe von sieben Millionen Mark Lösegeld bekamen.