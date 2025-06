Dubai-Schokolade muss aus Dubai kommen - Gerichtsurteil

Dubai-Schokolade darf nur so genannt werden, wenn sie auch tatsächlich in Dubai produziert wurde.

Dubai-Schokolade muss grundsätzlich aus Dubai stammen. Das hat das Oberlandesgericht Köln am Freitag im Eilverfahren entschieden.

Das Gericht gab damit in vier Fällen den Antragstellern statt, die jeweils gegen Anbieter von "Dubai-Schokolade" auf Unterlassung geklagt hatten, weil die Schokolade nicht in Dubai hergestellt war.

Gericht: Hype um Dubai-Schokolade auch wegen Herkunft

In einem der vier Fälle hatte das Landgericht Köln bereits eine einstweilige Verfügung gegen den Anbieter erlassen. Das Gericht entschied in jenem Fall, dass Dubai-Schokolade "einen Bezug zu Dubai haben" müsse. In den anderen Fällen hatten die Richter zunächst kein Verbot ausgesprochen.