Deutsche in Spanien: Kinder aus vermülltem "Horrorhaus" befreit

Ein deutsches Elternpaar soll seine drei Kinder in Spanien jahrelang in einem Haus voller Müll eingesperrt haben. Die Betroffenheit stand Einsatzleiter Javier Lozano ins Gesicht geschrieben, als er in Oviedo im Norden des Landes über die Aktion zur Befreiung der acht- bis zehnjährigen Kinder berichtete.

Die Eltern, ein 53 Jahre alter Deutscher und eine 48-jährige Deutsch-Amerikanerin, wurden den Angaben zufolge beim rund dreistündigen Einsatz im Einfamilienhaus in Fitoria am Stadtrand von Oviedo festgenommen.

Kinder seit mehr als drei Jahren festgehalten?

Die Eltern wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden wird. Die Kinder wurden in einem Heim untergebracht. "Ihr Wohlergehen steht an erster Stelle", betonte Lozano.

Nachbarin alarmierte Polizei

Kinder laut Polizei schmutzig, unterernährt und vernachlässigt

Die Kinder, achtjährige Zwillinge und ein zehnjähriger Junge, hätten in zum Teil zu kleinen Gitterbetten schlafen müssen. Sie seien von ihren Eltern gezwungen worden, Windeln und Mundnasenmasken zu tragen und völlig von der Außenwelt abgeschottet gewesen. Nicht einmal in den Garten des Hauses hätten sie gedurft. "Wir haben drei Minderjährigen das Leben zurückgegeben. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in diesem Land passieren könnte", sagte Lozano.