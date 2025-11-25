Weggefährten danken YouTuber Jan Zimmermann für seinen Mut

Der Tod von YouTuber Jan Zimmermann hat bei Angehörigen und Weggefährten schwere Bestürzung ausgelöst. Er klärte bei "Gewitter im Kopf" über das Tourette-Syndrom auf.

Die beiden Macher von "Gewitter im Kopf": Jan Zimmermann (l) und Tim Lehmann (Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette) Archivbild Quelle: dpa

Nach dem plötzlichen Tod des Youtubers Jan Zimmermann herrscht große Bestürzung im Netz.

Ach Jan, das macht mich so traurig. Du warst so ein Vorbild für so viele Menschen und hattest so ein großes Herz. Was für ein Scheiß Jahr. Ruhe in Frieden. „ Cris Tall, Comedian

Auf seinem Youtube-Kanal „Gewitter im Kopf“ möchte Jan gemeinsam mit seinem Freund Tim über seine Krankheit, das Tourette-Syndrom, aufklären. Ihr größtes Ziel ist es, dass die Menschen ihre Berührungsängste verlieren. 13.10.2019 | 2:52 min

Epileptischer Anfall war Todesursache des Youtubers

Jan Zimmermann war vergangene Woche "an einem epileptischen Anfall verstorben". Das teilten seine Angehörigen auf Zimmermanns Instagram-Account mit.

Statement der Angehörigen Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In dem Statement heißt es weiter: "Sein Humor, seine Ehrlichkeit und sein großes Herz waren Geschenke, die er mit allen geteilt hat. Er hat Menschen Mut gegeben, die ihn nie persönlich getroffen haben und hat ihnen gezeigt, dass man auch in schweren Tagen liebevoll und offen durchs Leben gehen kann."

Zimmermann litt unter dem Tourette-Syndrom

Jan Zimmermann hatte das Tourette-Syndrom. Gemeinsam mit Tim Lehmann bildete er das YouTube-Duo "Gewitter im Kopf". "Gewitter im Kopf" zählt mit fast zwei Millionen Followern zu den erfolgreichsten deutschen YouTube-Kanälen. Zimmermann berichtete in den Videos vor allem über sein Leben mit dem Tourette-Syndrom.

Ende 2022 bekam Zimmermann einen Hirnschrittmacher eingesetzt, der die Tics unterdrücken sollte. Die neurologische Erkrankung blieb dennoch Teil seines Lebens.

Das Tourette-Syndrom ist eine neurologische Störung, die unkontrollierte Bewegungen und Lautäußerungen verursacht. Die Symptome können durch geeignete Therapien gelindert werden. 07.06.2024 | 4:46 min

Weggefährten und Freunde kondolieren im Netz

Der Content Creator, Streamer und DJ Rewi schreibt: "Machs gut, du warst einer der nettesten, freundlichsten und liebsten Menschen die ich je kennenlernen durfte".

Der ebenfalls mit Tourette lebende Leo Alino dankt Zimmermann:

Du hast so vielen Menschen Kraft gegeben. „ Leo Alino, Content Creator, lebt mit Tourette-Syndrom

Alino schreibt weiter: "Ohne dich wäre ich heute nicht dort, wo ich jetzt stehe. Durch dich habe ich die Kraft bekommen, über unsere Erkrankung öffentlich zu aufzuklären. Du warst ein großer Grund dafür, dass unzählige Menschen neuen Mut gefunden haben, jeden Tag weiterzumachen. [...] Doch eines ist sicher: Wir werden immer die einzig wahre Crew bleiben! Denn wir sind Krieger! Ruhe in Frieden"

"Ha! Ich will Gemüse!", und plötzlich fliegen Lebensmittel durch die Wohnung. Schuld an dieser Reaktion ist das Tourettesyndrom von Leo Weckmann. 30.07.2022 | 15:04 min

Ruhe in Frieden „ MontanaBlack, Content Creator und Streamer

"Mein Beileid. Deine Videos haben YouTube gepträgt! Viel Kraft der Familie und den Angehörigen von Jan!" schreibt Liont, Content Creator und Musiker.