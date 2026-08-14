Eifel-Brand unter Kontrolle: Vorsichtige Hoffnung in Hürtgenwald

Die von einem Waldbrand bedrohte nordrhein-westfälische Stadt Monschau empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern einiger Ortsteile, ihre Häuser und Wohnungen wegen möglicherweise gesundheitsgefährdender Rauchbelastung vorübergehend zu verlassen. Angesichts der Ausbreitung der Feuerfront im Hohen Venn werde erwartet, dass es ab dem Vormittag zu erheblichen Rauchbelastungen und Rauchniederschlägen kommen werde, teilt die Stadt auf ihrer Webseite mit. Gesundheitliche Gefahren durch den Brandrauch seien nicht auszuschließen.

Den Einwohnern der Ortsteile Plattevenn, Leyloch und Kalterherberg westlich des Messewegs rät die Stadt, ihre Häuser bis 10 Uhr zu verlassen und bei Verwandten und Freunden unterzukommen. Für Menschen, die nicht eigenständig unterkommen, stellt die Stadt ab 7 Uhr eine Anlaufstelle zur Verfügung. Die Empfehlung gelte zunächst bis 18 Uhr.