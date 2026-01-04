Resozialisierung in der JVA Dortmund:Wie Häftlinge auf das Leben draußen vorbereitet werden
von Jenifer Girke
Die Gesellschaft vor Wiederholungstätern schützen: Dazu gehört die Wiedereingliederung von Inhaftierten. Dies gelinge nicht nur über reines Bestrafen, so eine Psychologin.
Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Dortmund hat 405 Haftplätze und ist in der Regel immer voll. Manche sitzen hier wegen Körperverletzung, andere haben mit Drogen gedealt. In Untersuchungshaft können auch Menschen sitzen, die im Verdacht stehen, jemanden getötet zu haben.
Über 200 Bedienstete kümmern sich darum, dass der Haftalltag möglichst reibungslos abläuft. Ihr Ziel geht aber darüber hinaus: Sie wollen die Inhaftierten auf ein Leben ohne Knast vorbereiten. Dafür bieten sie unter anderem Backkurse, Bastelrunden und Musikprojekte an. Wie kann das helfen, Wiederholungstaten zu vermeiden?
Pädagoge in JVA: Inhaftierte sind mehr als ihre Tat
Marco* ist seit über einem Jahr inhaftiert - warum, möchte er nicht erzählen. Er habe hier viel Zeit zum Nachdenken, auch über seine Straftat, sagt er. Vor einiger Zeit fing er an, eigene Liedtexte zu schreiben. Singen habe ihm immer schon gefallen. "Es fällt einem leichter, über Sachen zu reden, wenn man so seine Texte verarbeiten kann. Das ist schon was wert", erzählt Marco. Im Lauf des Jahres wird der 35-Jährige entlassen.
Die Pädagogen Eva Katthöfer und Mourad M'Zhoughi arbeiten eng mit den Inhaftierten zusammen: "Wir wollen die Menschen nicht verlieren, weil sie eine Tat oder mehrere Taten begangen haben", sagt M'Zhoughi.
Seine Kollegin Katthöfer fügt hinzu: "Es ist vor allem nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen." Das Urteil habe jemand anderes bereits gefällt.
Wie lassen sich Rückfallraten reduzieren?
So viel Freundlichkeit mitten im harten Knastalltag? Laut Psychologin Astrid Rossegger sollte man die Wirkung nicht unterschätzen: "Wir wissen, dass alle Interventionen, die auf Abschreckung, Strafe, Härte ausgerichtet sind, eher schaden." Schaden bedeute, sie erhöhen Rückfallraten.
Backen im Gefängnis - mehr als Zeitvertreib
Wer hier in Haft ist, solle lernen, ein Teil der Gesellschaft zu werden und sich an Regeln zu halten, erklärt die JVA-Leiterin Nina Gygax: "Unsere Aufgabe im Justizvollzug ist es, den Gefangenen zu resozialisieren. Das heißt, wir wollen, dass er am Ende seiner Haftzeit mit besseren Möglichkeiten wieder nach draußen geht, als er reingekommen ist." Und das heißt: weniger gefährlich.
So auch bei Abderrahim* - der 22-Jährige hat acht Monate Haft hinter sich, etwa 30 Monate hat er noch vor sich. Wofür er inhaftiert ist, wissen wir nicht. Das Leben im Knast sei nicht schön, berichtet Abderrahim. "Aber wir haben draußen etwas gemacht und wir müssen unsere Strafe zahlen. So ist es auch richtig." Der Freiheitsentzug zeigt bei dem jungen Mann Wirkung:
Abderrahim steht in der Gemeinschaftsküche und backt Kekse - eine gute Ablenkung. Doch hier geht es auch darum, ganz Grundlegendes zu erlernen, zum Beispiel präzise arbeiten, geduldig sein, etwas zu Ende bringen.
Sind deutsche Gefängnisse zu soft?
So harmonisch wie beim Backen ist es nicht immer in der JVA. Yvonne Glowa ist Justizvollzugsbeamtin und arbeitet seit 25 Jahren hier. Ihre Aufgabe sei es, Sicherheit und Ordnung durchzusetzen. "Es gibt Regeln, an die sich die Inhaftierten halten müssen und wenn sie das nicht tun, dann kann ich auch strenger werden", erläutert die JVA-Beamtin.
Auch Psychologin Rossegger sagt, man dürfe nicht naiv sein: "Es ist natürlich nicht so, dass wenn jemand zum Beispiel findet, es ist richtig, Frauen zu schlagen, dass der dann die Überzeugung nicht mehr hat, weil er gelernt hat zu backen." Aber das Backen könne ein Einstieg in das Trainieren von bestimmten Fertigkeiten sein. Oder auch einen Zugang zu sich zu finden, zu einer Ruhe zu finden, erklärt Rossegger. Das wiederum könne auch in anderen therapeutischen Interventionen helfen.
Klar ist: Nicht jeder Gefangene ist bereit, an sich zu arbeiten. Ohne Eigeninitiative bringen solche Angebote also nichts. Braucht es doch mehr Härte? Sind deutsche Gefängnisse zu soft? Nein, sagt Rossegger. Wenn man Gefangenen "nicht gönnt, dass sie backen oder musizieren", habe das Konsequenzen.
Den Weg bereiten für ein straffreies Leben, das sei das Ziel. Den Weg gehen müssen die Inhaftierten selbst.
* Die Nachnamen von Inhaftierten werden bewusst nicht genannt.
Jenifer Girke ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.
