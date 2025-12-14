Wie vergebe ich dem Mörder meines Vaters? Kelly Díaz aus Kolumbien hat es geschafft. Was für Bürgerkriegsopfer wichtig ist, damit sie mit der Vergangenheit abschließen können.

Kelly Díaz hatte sich seit Jahren auf diesen Tag vorbereitet. Die 32-jährige Kolumbianerin besuchte das Hochsicherheitsgefängnis La Tramacua in Valledupar. Dort wartete ein Mörder auf sie. Der Mörder ihres Vaters: Darío Zerpa, seit 16 Jahren hinter Gittern.

"Es ist mir wichtig, dass er mich um Vergebung bittet", sagte Díaz im Vorfeld. "Nur so kann ich sie ihm auch gewähren."

Und dann kann er mit der Vergangenheit abschließen und ich neu anfangen. „ Kelly Díaz, Kolumbianierin, die den Mörder ihres Vaters besuchte

50 Jahre Bürgerkrieg in Kolumbien Darío Zerpa kämpfte auf Seiten der rechten Paramilitärs - verbündet mit Regierungssoldaten - gegen linke Guerilla-Truppen. In den 1960er Jahren kämpften diese, allen voran die FARC, gegen soziale Ungleichheit und für eine gerechte Landverteilung. Doch die Rebellen wurden zu kriminellen Banden, die sich durch Drogenhandel finanzierten und Menschen entführten, um Lösegeld zu erpressen. Als Antwort auf den linken Terror finanzierten Regierung und Großgrundbesitzer sogenannte paramilitärische Gruppen, ausgestattet mit Waffen der Armee.



450.000 Menschen starben in diesem Bürgerkrieg, davon 80 Prozent Zivilbevölkerung. 2016 unterzeichneten FARC-Anführer Rodrigo Londoño und Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos einen Friedensvertrag. Seitdem atmen die Menschen auf, auch wenn die Gewalt bis heute immer wieder aufflammt.

Die beiden nahmen an einem Versöhnungsprojekt teil, das der Stuttgarter Tobias Merckle mit angestoßen hat. Seine "Hoffnungsträger Stiftung" fördert Projekte in ganz Kolumbien. Merckle will zehn Jahre nach Ende des Bürgerkriegs den Weg ebnen für Wiedergutmachung und Versöhnung. Für Opfer sei am allerwichtigsten, dass sie erfahren, was genau passiert ist und warum, erklärt Merckle. "Dass sie sehen, der Täter bereut es wirklich."

Jorge Díaz von Paramilitärs verschleppt und ermordet

Die Kindheit von Kelly Díaz war von Angst geprägt. "Wir hatten uns an Schreie mitten in der Nacht gewöhnt, wenn Menschen aus ihren Häusern gezerrt wurden", erzählt sie. Als sie zehn Jahre alt war, stürmten Paramilitärs ihr Elternhaus, fesselten ihren damals 32-jährigen Vater, stießen ihn auf einen Lastwagen und fuhren davon.

Sie sah ihn nie wieder. Nach acht Jahren des Hoffens und Bangens und Suchens fanden sie einen Bauern, den die Entführer gezwungen hatten, ihr Versteck zu bewachen. Von ihm erfuhr sie, dass ihr Vater nach acht Tagen Gefangenschaft erschossen wurde. Bis heute wird die Leiche von Jorge Díaz vermisst - wie die von über 100.000 anderen Bürgerkriegsopfern.

Begegnung im Gefängnis

"Versöhnung ist möglich, auch nach allerschlimmsten Straftaten", sagt Tobias Merckle. In vielen Einzelgesprächen haben er und kolumbianische Kollegen sie auf die Begegnung vorbereitet. Wie auch den Mörder. "Das ist für beide Seiten unheimlich schwierig aufeinander zu treffen, weil immer die alten Gedanken hochkommen", sagt Merckle.

Auch die Täter haben oft Angst: Wie geht das Opfer mit mir um, will es Rache ausüben? „ Tobias Merckle, "Hoffnungsträger Stiftung"

Dario Zerpa wurde aus seiner Zelle in den Besucherraum des Gefängnisses geführt. Kelly Díaz erzählte ihm ihre Leidensgeschichte. Und er gab preis, warum ihr Vater damals sterben musste: "Ich sagte: 'Los, mach' mit bei uns, ich verliere langsam die Geduld.' Doch er wollte niemanden töten. Da wurde ich so wütend, dass ich ihm in den Kopf schoss."

Darío Zerpa hat als Mitglied der kolumbianischen Paramilitärs viele Menschen gefoltert und ermordet, darunter der Vater von Kelly Díaz. Seit 16 Jahren sitzt er in Haft. Quelle: Moritz Dinkel

Wunsch nach Begräbnis für den Vater

Und dann sagte er das, was Kelly Díaz erhofft hatte: "Hier vor euch allen bitte ich Kelly aus tiefstem Herzen um Vergebung für das, was ich getan habe."

Er will helfen, die sterblichen Überreste seines Opfers zu finden. Denn das ist jetzt Díaz' größter Wunsch: ein christliches Begräbnis für ihren Vater. "Ich sehe kein Monster mehr", sagt Kelly Díaz zum Mörder ihres Vaters, "sondern einen Menschen, der einen Fehler begangen hat und zu diesem Fehler steht. Danke."

"Dörfer der Versöhnung" in Kolumbien

Kelly Díaz und Dario Zerpa werden sich weiter treffen, denn damit Versöhnungsprozesse nachhaltig bleiben, fördert Tobias Merckle die sogenannten "Dörfer der Versöhnung". Dort setzen Täter und Opfer gemeinsam Projekte um, wie den Wiederaufbau einer im Bürgerkrieg zerstörten Schule oder einer gesprengten Brücke. In mittlerweile 30 dieser Dörfer gelingt fast 5.000 ehemaligen Feinden ein friedliches Miteinander.

"Vergebung ist ein Geschenk an sich selbst", sagt Kelly Díaz. Weil man die Lasten, die dieser Mensch einem auferlegt hat, hinter sich lasse.

Man befreit seine Seele, sein Herz. „ Kelly Díaz, traf den Mörder ihres Vaters

