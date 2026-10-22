Shamonda-Virus: Frankreich meldet ersten Fall beim Menschen

Das Shamonda-Virus ist in Frankreich erstmals bei einem Menschen nachgewiesen worden. Der Patient starb, eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Ministerium nicht.

In Frankreich wurde das Shamonda-Virus erstmals bei einem Menschen nachgewiesen. Bislang war es nur bei Tieren bekannt. Ob es den Tod des Betroffenen verursachte, ist unklar. 22.10.2026 | 0:28 min

In Frankreich ist das bislang nur bei Tieren festgestellte Shamonda-Virus erstmals bei einem Menschen nachgewiesen worden, der Anfang Oktober gestorben ist. Die Infektion wurde nach Angaben des Agrarministeriums bei einem Patienten mit schwerer Immunschwäche festgestellt, der wegen einer gravierenden Erkrankung in einer Klinik in Lyon behandelt wurde.

Ministerium: Kein Risiko für Bevölkerung

Vor dem Tod des Patienten beobachtete Gehirnkomplikationen hingen nach den bisherigen Untersuchungen sehr wahrscheinlich mit der Shamonda-Infektion zusammen, hieß es weiter. Nach derzeitigem Wissensstand bestehe kein Gesundheitsrisiko für die allgemeine Bevölkerung, betonte das Ministerium.

Das Shamonda-Virus galt bislang als nicht auf den Menschen übertragbar und war in diesem Sommer erstmals in Deutschland bei Rindern festgestellt worden, später auch vereinzelt bei Pferden. Weitere Nachweise bei Nutztieren gab es laut ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) inzwischen auch in Österreich, der Schweiz, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Italien und Irland.

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Shamonda-Virus: Wohl erster Fall beim Menschen

Die Infektion des französischen Patienten mit dem Erreger stelle den ersten dokumentierten Nachweis des Virus beim Menschen dar, teilte das Ministerium mit.

Derzeit werde davon ausgegangen, dass die Infektion durch den Stich einer Mücke der Gattung Culicoides im Osten Frankreichs verursacht wurde. In dem Gebiet seien im Frühjahr und Sommer Infektionen von Tieren mit dem Shamonda-Virus gemeldet worden.

Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC erklärte, derzeit werde untersucht, ob das Virus den Tod des Menschen verursacht oder dazu beigetragen habe. Man beobachte die Situation aufmerksam, teilte die Behörde weiter mit.

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Virus wird durch Stechmücken übertragen

Erstmals registriert wurde das Virus 1965 in Nigeria. Übertragen wird es durch Gnitzen - also sehr kleine Stechmücken. Obwohl der Erreger bereits seit mehreren Jahrzehnten in Afrika und Asien zirkuliere, sei bislang noch kein Fall beim Menschen dokumentiert worden, erklärte das französische Agrarministerium. Es handele sich also um einen Ausnahmefall.