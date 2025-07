Eurojackpot: Gewinner aus Sachsen-Anhalt und Finnland

Lottoglück in Sachsen-Anhalt: Ein anonymer Spielschein bringt 58,3 Millionen Euro. Der Eurojackpot wurde zur Hälfte auch in Finnland geknackt.

Beim Eurojackpot ging es diesmal um insgesamt 113 Millionen Euro (Archivfoto). Quelle: Thomas Banneyer/dpa

Der mit 113 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist zur Hälfte in Deutschland geknackt worden. Ein Lottospieler oder eine Spielgemeinschaft, die den Lottoschein in Sachsen-Anhalt abgegeben haben, teilen sich den Hauptgewinn mit einem oder mehreren Tippern aus Finnland.

Sie sind nun um jeweils 58.316.471 Euro reicher. Das teilte Westlotto am Abend nach der Ziehung der Zahlen in Helsinki mit.

Damit ließe sich der Sommerurlaub - wenn gewünscht - nicht nur um Monate oder Jahre verlängern, sondern könnte jetzt besonders exklusiv ausfallen. „ Westlotto-Mitteilung

Doch wer sich über die schöne Summe freuen kann, ist noch nicht klar. Der in Deutschland abgegebene Spielschein sei anonym, also ohne Lotto-Kundenkarte, in einer Lotto-Verkaufsstelle gespielt worden, teilte Lotto Sachsen-Anhalt mit.

Möglich, dass der Gewinner oder die Gewinnerin derzeit gerade im Sommerurlaub ist. „ Lotto Sachsen-Anhalt

Das waren die Gewinnzahlen

Die Gewinnzahlen lauteten 7, 8, 13, 29, 36 - plus die Eurozahlen 4 und 8. Der Spielschein, der den Millionengewinn in Deutschland einbrachte, gelte für mehrere Ziehungen und mehrere Wochen, hieß es. Im besten Fall könnten sich der oder die Glückspilze also noch einmal freuen. "In den nächsten Wochen können weitere Gewinne dazukommen. Der Spieleinsatz lag bei 65 Euro", so Lotto-Sachsen-Anhalt.

Der Spieler oder die Spielgemeinschaft haben drei Jahre Zeit, sich zu melden. "Nach 2018 und 2023 ist es das dritte Mal, dass der Jackpot bei Eurojackpot in Sachsen-Anhalt geknackt wurde", wurde Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in einer Mitteilung zitiert. Laut Westlotto ist es der bisher höchste Gewinn in dieser Lotterie in dem Bundesland.