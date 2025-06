In Deutschland: So viele Sterne-Restaurants wie noch nie

So viele Sterneküchen wie noch nie: 341 Restaurants können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des Gourmetführers "Guide Michelin" schmücken. Das ist noch eines mehr als im vergangenen Jahr, wie aus dem Restaurantführer hervorgeht, der am Dienstag in Frankfurt am Main veröffentlicht wurde. Schon 340 Restaurants 2024 waren ein Rekordwert.

Neuzugänge im Drei-Sterne-Klub

In diesem Jahr kommen nun das "Restaurant Haerlin" in Hamburg und in München das "Tohru in der Schreiberei" hinzu. Neben den beiden sind noch zehn weitere Restaurants im Sterne-Olymp vertreten. Diese finden sich in Berlin ("Rutz"), Baden-Württemberg ("Bareiss" und "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn), Bayern ("Jan" in München und "Es:senz" in Grassau), Hamburg ("The Table"), Niedersachsen ("Aqua" in Wolfsburg), Rheinland-Pfalz ("Sonnora" in Dreis, "Schanz" in Piesport) sowie im Saarland ("Victor's Fine Dining by Christian Bau" in Perl).