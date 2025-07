Claus Peymann: Theaterregisseur ist tot

Peymann leitete Theater in Berlin und Wien

Der 1937 in Bremen geborene Peymann arbeitete an verschiedenen Theatern und leitete zwischen 1986 und 1999 das Wiener Burgtheater. Danach ging er in die Bundeshauptstadt und war von 1999 bis 2017 Intendant des Berliner Ensembles.

Streitbarer Theatermacher mit Zuschauerrekorden

Als "Reißzahn im Arsch der Mächtigen" trat er in Berlin im einstigen Brecht-Theater am Schiffbauerdamm an. Bis zu seinem Abschied im Sommer 2017 feierte er am Berliner Ensemble Zuschauerrekorde und ärgerte sich über Kritiker, die seine Klassiker-Inszenierungen als altbacken bezeichneten.