Tengelmann-Chef Haub angeklagt im Fall des verschwundenen Bruders

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Tengelmann-Chef Christian Haub erhoben. Im Fall seines verschwundenen Bruders wird ihm eine Falschaussage vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft Köln hat Anklage gegen Christian Haub, den Chef von Tengelmann, erhoben. Er soll im Zusammenhang mit dem Verschwinden seines Bruders eine Falschaussage gemacht haben. 19.05.2026 | 0:28 min

Die Staatsanwaltschaft Köln hat Anklage gegen Tengelmann-Chef Christian Haub erhoben. Der Vorgang steht im Zusammenhang mit dem Verschwinden seines Bruders Karl-Erivan Haub in den Schweizer Alpen.

Bruder Haubs nach Skitour verschollen

Ein Sprecher des Landgerichts Köln bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Eingang der Anklageschrift vom 13. April, ohne den Namen des Beschuldigten zu nennen. Zuvor hatte das "Manager Magazin" berichtet.

Karl-Erivan Haub, einer der reichsten Deutschen, war im April 2018 in Zermatt allein zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Familie geht davon aus, dass der damals 58-Jährige am Klein Matterhorn tödlich verunglückte. 2021 wurde er vom Kölner Amtsgericht für tot erklärt.

Haub alleiniger Geschäftsführer seit Verschwinden seines Bruders

Immer wieder kursieren aber Medienberichte mit Zweifeln am Tod des erfahrenen Skiläufers. Das Gericht hielt sie nicht für belegbar.

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Nach dem Verschwinden seines Bruders Karl-Erivan Haub 2021 hatte Christian Haub die alleinige Geschäftsführung des milliardenschweren Handelskonzerns übernommen, zu dem unter anderem der Textil-Discounter Kik und die Baumarktkette Obi gehören.

Vorwurf: Falsche eidesstattliche Versicherung

Christian Haub wird vorgeworfen, eine falsche Versicherung an Eides statt abgegeben zu haben.

Im laufenden Zwischenverfahren prüft das Gericht nun, ob ein hinreichender Tatverdacht besteht und die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen wird. Erst danach kann das Hauptverfahren eröffnet werden. Einen Zeitrahmen für die Entscheidung nannte der Gerichtssprecher nicht.

Anwalt Haubs sieht keine ausreichenden Belege

Mark Binz, der Anwalt von Christian Haub, bestätigte den Eingang der Anklageschrift. Er erwartet, dass das Landgericht sie nicht zulässt. Bei den Vorwürfen gegen Christian Haub geht es laut "Manager Magazin" um Bilder von Überwachungskameras, die seinen Bruder nach dessen vermeintlichem Skiunfall in Moskau zeigen sollen.

"Der Vorwurf der Anklage beschränkt sich darauf, dass Christian Haub ein Foto nicht erwähnt hat, auf dem er selbst Wochen zuvor seinen Bruder nicht erkannt hatte, für das es keine Metadaten gibt", teilte Binz mit. Laut einem Behördengutachten liege die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung mit dem Gesicht des Verschollenen bei lediglich 50 Prozent. Das Foto sei damit wertlos, so Binz.

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Anwalt wirft "einseitige Ermittlungen" vor

Laut Anwalt fehlt es seinem Mandanten "an jeglichem Motiv, etwas zu verschweigen, zumal er die Versicherung aus freien Stücken, also unaufgefordert abgegeben hat". Binz hat nach eigenen Angaben im März Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den leitenden Ermittler, Oberstaatsanwalt Tim Engel, erhoben. "Wegen einseitiger Ermittlungen", wie es heißt.

Die Beschwerde werde geprüft, habe aber keinen Anlass zu vorläufigen Maßnahmen gegeben, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Sie habe auch keine Auswirkung auf den zeitlichen Ablauf des Verfahrens. Die offenbar aufgestellte Behauptung des Verteidigers, der Ermittler habe "noch schnell Anklage erhoben - aus Trotz?" liege nicht nur völlig neben der Sache, sondern sei geradezu abenteuerlich, erklärte der Sprecher.

Keine Stellungnahme von Tengelmann

Die Staatsanwaltschaft hatte 2024 wegen Anfangsverdachts ein Ermittlungsverfahren gegen Christian Haub eingeleitet. In der Strafanzeige war unter anderem vorgebracht worden, dass dem Beschuldigten - entgegen seinen Angaben - belastbare Hinweise darauf vorgelegen hätten, dass sein Bruder noch leben könnte.

Eine Sprecherin von Tengelmann teilte mit: "Das ist eine private Angelegenheit von Herrn Haub, daher nehmen wir unternehmensseitig keine Stellung."

Quelle: dpa