Bekannt aus "Kevin - Allein zu Haus": Schauspielerin Catherine O'Hara gestorben

Sie spielte die Mutter in "Kevin - Allein zu Haus" und bekam für ihre Rolle in "Schitt's Creek" einen Emmy und einen Golden Globe. Nun ist Catherine O'Hara gestorben.

Catherine O'Hara in "Schitt's Creek" Quelle: AP

Hollywoodstar Catherine O'Hara ist tot. Die im kanadischen Toronto geborene, mehrfach preisgekrönte Schauspielerin starb nach kurzer Krankheit in ihrem Haus in Los Angeles, wie ihre Agentur CAA mitteilte. Weitere Details zu den Umständen lagen zunächst nicht vor. O'Hara wurde 71 Jahre alt. Sie trat jahrzehntelang vor allem in Komödien auf und wurde damit weltweit bekannt.

In "Kevin - Allein zu Haus" spielte sie die Mutter des achtjährigen Kevin (gespielt von Macaulay Culkin), der im Abreisestress des Weihnachtsurlaubs zu Hause vergessen wird. In "Schitt's Creek" brillierte sie in der Rolle der Moira Rose, für die sie sowohl mit einem Emmy als auch einem Golden Globe ausgezeichnet wurde.

Sie hinterlässt ihren Ehemann Bo Welch sowie die Söhne Matthew und Luke.