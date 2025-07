Ex-Real-Coach Ancelotti wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Der ehemalige Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti ist in Spanien wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden.

Der ehemalige Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid , Carlo Ancelotti, ist von einem Gericht in Madrid wegen Steuerbetrugs zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht erlegte dem Italiener am Mittwoch zudem eine Geldstrafe von 386.361 Euro auf.

Da die Haftstrafe weniger als zwei Jahre beträgt, wird Ancelotti sie gemäß den in Spanien geltenden Regelungen nicht antreten müssen. Der 66-Jährige trainiert seit Kurzem die brasilianische Nationalmannschaft.

Ancelotti soll Briefkastenfirmen genutzt haben

Die Staatsanwaltschaft hatte Ancelotti vorgeworfen, in den Jahren 2014 und 2015 Teile seines Einkommens bei den spanischen Steuerbehörden nicht angegeben und so mehr als eine Million Euro an Steuern hinterzogen zu haben.