Jemen: Viele Tote bei Bootsunglück im Roten Meer

Bei einem Bootsunglück vor dem Jemen sind mindestens 68 Migranten ums Leben gekommen, nur zwölf überlebten. Die Flüchtenden aus Äthiopien wollten in die Golfstaaten.

An Bord des am Sonntag gekenterten Bootes waren nach UN-Angaben 157 Migranten auf dem Weg in den Jemen, hauptsächlich Menschen aus dem ostafrikanischen Äthiopien.