Warum Banksy bald enttarnt werden könnte

Banksys "Girl with Balloon" noch in voller Pracht - später wurde das Bild geschreddert.

"Jeder Akt der Schöpfung ist zunächst ein Akt der Zerstörung." Es gibt wohl kaum ein Kunstwerk, auf den dieser berühmte Satz des Malers Pablo Picasso besser passt als auf "Love is in the Bin". Kennen Sie nicht? Macht nichts, der Titel ist noch recht frisch. Deutlich bekannter sein dürfte der Originalname: "Girl with Balloon"

Das Werk steht im Mittelpunkt der wohl spektakulärsten Aktion des für spektakuläre Aktionen bekannten Street-Art-Künstlers Banksy. An diesem Donnerstag ist es fünf Jahre her, dass sich das Bild vor den entsetzten Augen der Kunstwelt selbst zerstörte - direkt nach der Versteigerung für etwa 1,2 Millionen Euro.

Banksy will den Spiegel vorhalten

Der Clou: Banksy hatte unbemerkt einen Schredder in den Rahmen eingebaut. Vom Bild, das ein Mädchen und einen Ballon in Herzform zeigt, blieb nur der obere Teil übrig, der Rest hing in Streifen herunter. "Love is in the bin": Die Liebe war im Eimer.