Banksy-Bild gegen Bandnamen: Kunstwerk verkauft

Die Mitglieder der Band Brace Yourself! mit dem Banksy-Kunstwerk. (Archivfoto) Quelle: dpa

Ein Bild, das der mysteriöse Street-Art-Künstler Banksy einer britischen Band im Gegenzug für ihren Namen gemalt hatte, ist für eine Millionensumme versteigert worden.

Der Musikmanager Miguel Garcia Larios zahlte bei der Auktion im kalifornischen Beverly Hills 2,032 Millionen US-Dollar (1,868 Millionen Euro) für "Brace Yourself" - mehr als das Dreifache des Schätzwerts, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag meldete. Das Werk zeigt einen Sensenmann in einem Autoscooter und ist nach dem neuen Namen der Musikgruppe benannt.

Band wird von Exit through the Giftshop zu Brace Yourself!

Die Band hieß ursprünglich Exit Through The Gift Shop. Doch diesen Namen wollte Banksy einem Dokumentarfilm geben, der 2010 erschien. Um Verwechslungen oder Markenschutz-Streitigkeiten zu vermeiden, bot der Künstler der Band ein eigens kreiertes Bild an - wenn sie ihren Namen ändert.

Die Gruppe ging auf den Vorschlag ein und heißt seither Brace Yourself! Sängerin Natalie Zalewska sagte PA, bei dem Verkauf gehe es darum, das Werk als "Teil der Geschichte" zu bewahren.

Weiteres Banksy-Werk für 195.000 Dollar versteigert

Bei der Auktion wurden auch ein Originaldruck von Banksys berühmtem Werk "Girl With Balloon" für 195.000 Dollar sowie mehr als 70 Kunstwerke von Prominenten wie Maler Bob Ross oder Filmstar Jim Carrey versteigert.

"Girl with Balloon" ist eines der bekanntesten Banksy-Werke. Einer der Drucke zerstörte sich nach einer Auktion 2018 selbst mit einem eingebauten Schredder. Quelle: DPA

Ein Teil des Erlöses geht an die Wohltätigkeitsorganisation MusiCares, die Musikerinnen und Musiker mit Gesundheitsleistungen, Geld und Rehabilitationsangeboten unterstützt.