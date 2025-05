Graffiti zum Valentinstag: Teil von Banksy-Werk entfernt

"Valentine's Day Mascara" heißt das am Dienstagentdeckte Werk des Künstlers Banksy. Wo zunächst eine Kühltruhe stand, klafft nun eine Lücke.

Zum Valentinstag macht der mysteriöse Street-Art-Künstler Banksy offenbar mit einem neuen Kunstwerk auf das Problem häuslicher Gewalt aufmerksam. Am Dienstag wurden auf dem Instagram-Account des Briten drei Fotos des Graffitis veröffentlicht - auf diese Weise gibt er üblicherweise seine Urheberschaft bekannt.

Wenige Stunden nach dem Auftauchen des Bansky-Werkes ist ein elementarer Teil des Kunstwerks, das auf eine Hauswand in der Stadt Margate in der südostenglischen Grafschaft Kent gesprüht wurde, entfernt worden.

Kühltruhe vor anwesenden Reportern enfernt

Eine echte Gefriertruhe, um die herum Banksy sein Werk an die Wand sprühte, wurde am Dienstag von ihrem Standort an der Hauswand vor den Augen von anwesenden Reportern abtransportiert, wie die BBC berichtete. Von der zuständigen Stadtverwaltung gab es zunächst keinen Kommentar.