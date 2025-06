Bären büxen aus Gehege aus und plündern Honig-Vorräte

Die Bären Mish und Lucy in ihrem Gehege im Wildwood Devon in Ottery St Mary im Südwesten Englands. Mit ihrer Entdeckungstour hielten sie den Zoo auf Trab.

In einem Tierpark in Südwesten Englands sind zwei junge Bären aus ihrem Gehege ausgebüxt und haben sich über die Honig-Vorräte des Zoos hergemacht. Wie der Tierpark Wildwood Devon am Dienstag mitteilte, waren die Braunbären Mish und Lucy am Montagnachmittag aus ihrem Gehege entkommen und in den Lagerraum für ihr Futter eingedrungen. Dort verputzten sie unter anderem den Honig-Vorrat für eine ganze Woche.