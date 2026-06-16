Europas Badegewässer überzeugen bei Wasserqualität

Pünktlich zum anstehenden Sommerwetter bescheinigt ein EU-Bericht europäischen Gewässern weitgehend hohe Qualität. Auch in Deutschland lässt sich fast überall bedenkenlos baden.

Laut dem Bericht der europäischen Umweltagentur, ist die Wasserqualität bei über 90 Prozent aller untersuchten Badeseen exzellent. Deutschland liegt auf Platz Sieben in Europa. 16.06.2026 | 0:24 min

Gute Nachrichten für Badefans: Wer diesen Sommer in Deutschland in Seen, Flüssen oder im Meer schwimmen geht, kann das aller Voraussicht nach bedenkenlos tun. Ein Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA in Kopenhagen bescheinigt Europas Badegewässern überwiegend eine ausgezeichnete Wasserqualität. Für die jährliche Analyse hat die Agentur EU-Daten zu mehr als 22.000 Badestellen in den 27 EU-Staaten sowie Albanien und der Schweiz ausgewertet.

Das Ergebnis: In der EU wiesen knapp 85 Prozent der Badestellen im vergangenen Jahr eine exzellente Wasserqualität auf, 96 Prozent erfüllten immerhin die EU-Mindeststandards. Nur 1,5 Prozent stellte die Agentur ein schlechtes Zeugnis aus. Besonders gut planschen lässt es sich demnach in Zypern und Griechenland.

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Wasserqualität: Deutschland landet auf Platz sieben

Aber auch Deutschlands Badeplätze an Seen, Flüssen und Meeren kommen bei dem Bericht sehr gut weg. Bei 90,9 Prozent von insgesamt knapp 2.300 untersuchten Badestellen war die Wasserqualität danach exzellent. Damit landete die Bundesrepublik auf Platz sieben der 29 analysierten Länder. Österreich schaffte es auf Platz 4 (96,5 Prozent), die Schweiz landete wie im Vorjahr im Mittelfeld (84,4 Prozent, Platz 16).

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Drei deutsche Badestellen fallen durch

Nur an drei deutschen Badestellen rät die Umweltagentur vom Baden ab: Dazu gehören der Badesee Schießtal und der Metzisweiler Weiher in Baden-Württemberg sowie die Badestelle Nord des Riemer Sees in Bayern. Ihnen attestierte sie eine schlechte Wasserqualität. 26 Badeplätze erhielten das Prädikat "ausreichend", 136 "gut" und ganze 2.082 "exzellent".

Der Bericht der Umweltagentur kommt jedes Jahr zur sommerlichen Badesaison heraus. Er analysiert die Belastung der Gewässer mit Fäkalbakterien, die bei Menschen zu Krankheiten führen können, anhand von Daten aus den Vorjahren.

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Quelle: dpa, AFP