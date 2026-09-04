Zu politisch? Alphaville lehnt Wiedereinladung auf Festival ab

Absage nach Wiedereinladung:Alphaville lehnt Auftritt auf Glücksgefühle-Festival ab
Die Organisatoren des Glücksgefühle-Festivals hatten die Band Alphaville erst ein-, dann aus- und wieder eingeladen. Der Grund: Ein Streit, wie politisch Popmusik sein darf.
Die Band Alphaville ("Forever Young") wird endgültig nicht beim Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring in Baden-Württemberg spielen. "Wir nehmen die Entschuldigung und Wiedereinladung des Veranstalters Markus Krampe zur Kenntnis und hoffen, dass er von nun an die Bedeutung von Rede- und Kunstfreiheit beim "Glücksgefühle Festival" gebührend respektiert", teilte Alphaville-Sänger Marian Gold der dpa mit.
Veranstalter entschuldigen sich bei Alphaville
Nach Kritik an der Absage eines Auftritts von Alphaville bei dem Festival hatten sich die Veranstalter entschuldigt: "Wie wir gehandelt haben, war in der Tat ein Fehler. Das tut mir leid", sagte Markus Krampe, der das Festival seit 2023 mit dem Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski organisiert, der "Bild".
Auslöser sei eine frühere Veranstaltung gewesen, bei der Marian Gold sich politisch geäußert hatte, erklärte Krampe auf Instagram. Gäste hätten sich im Nachhinein beschwert: Sie wollten beim Festival abschalten und nicht das hören, was sie ohnehin aus den Nachrichten kennen.
Daraufhin habe er das Alphaville-Management gebeten, auf politische Äußerungen zu verzichten. Die nun erfolgte Absage auf die Wiedereinladung akzeptiere er.
Marian Gold: Absage kam "Maulkorberlass" gleich
Gold hatte dazu in einem Social-Media-Beitrag geschrieben: "Diese Begründung gleicht aus unserer Sicht einem Maulkorberlass - uns allen bestens bekannt aus Diktaturen." Dass eine derartige Einschränkung der Meinungs-, Rede- und Kunstfreiheit auf einem der größten Popfestivals Deutschlands angekommen zu sein scheine, empfinde die Band als absolut untragbar und erschütternd.
Campino: "Grenze überschritten und eingerissen"
Viele - auch prominente - Menschen kritisierten ebenfalls die Ausladung: "Letztendlich ist es so, dass wir das schon extrem fragwürdig finden und auch absurd, jemanden auszuladen, der sich gegen die AfD äußert oder gegen Trump oder wie auch immer", sagte Campino, Frontmann der Toten Hosen, am Mittwochabend bei einem Konzert in Münster.
Sänger Mateo von der Band Culcha Candela, die am Samstag beim Glücksgefühle-Festival auftreten soll, bewertete die Entscheidung der Organisatoren als ein kompliziertes Verhältnis zur Demokratie: "Level AfD-Hauptsponsor". Culcha Candela sage bei jedem Auftritt, was sie von der AfD halte: "Fuck Nazis!", erklärte der Musiker. "Und das werden wir, falls wir bis dahin nicht ausgeladen werden, auch auf dieser Bühne sagen. Und zwar lauter denn je."
Veranstalter verweist auf Motto des Festivals
Den Organisatoren sei es "nicht um die politische Haltung von Marian Gold oder Alphaville" gegangen und "auch nicht darum, jemandem seine persönliche Meinung abzusprechen", so das Festival-Management. "Es geht ausschließlich darum, welchen Rahmen wir als Veranstalter für unsere Veranstaltungen und unsere Bühnen setzen und stehen hier auch in der Verantwortung für unsere Besucher und unser Versprechen ihnen gegenüber: Good vibes only."
"Meinungsfreiheit ist das höchste Gut, das wir in Deutschland haben, sie ist zu schützen", erklärte Krampe schließlich. Sein Wunsch sei es, die Aufmerksamkeit wieder auf die Musik und die Menschen vor und hinter der Bühne zu lenken.
Weitere Absage und Kritik am Glücksgefühle-Festival
DJ Felix Jaehn zeigte sich "schockiert" ob des Streits um mögliche politische Äußerungen auf dem Glücksgefühle-Festival. "Seit wann soll Kunst unpolitisch sein?", schreibt Jaehn (32) in einem Instagram-Beitrag.
Mit der Absage von Alphaville, so DJ Felix Jaehn, hätten die Veranstalter das Festival am Hockenheimring erst richtig politisch aufgeladen. Er glaube an Demokratie und Meinungsfreiheit und kündigte an, die Bühne am Wochenende zu nutzen. Der Auftritt ist für Samstag angekündigt.
Inzwischen gibt es eine weitere Absage beim Glücksgefühle-Festival: Der DJ Beauty & the Beats kommt nach dem Streit über mögliche politische Äußerungen auf der Bühne nicht zu dem Musik-Spektakel am Hockenheimring. Er erklärte in einem Instagram-Beitrag:
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