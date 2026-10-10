Nachruf auf ZDF-Chefredakteur: Klaus Bresser war mein Vorbild

Zwölf Jahre lang war Klaus Bresser ZDF-Chefredakteur. Seine Arbeit prägt das ZDF bis heute. Peter Frey, einer seiner Nachfolger, erinnert sich.

Der ehemalige ZDF-Chefredakteur Klaus Bresser zählt zu den prägenden Figuren des deutschen Nachrichtenjournalismus. Er verstarb im Alter von 90 Jahren. 09.10.2026 | 9:52 min

Klaus Bresser war mein Vorbild als Journalist. Drei Jahre habe ich für ihn gearbeitet als persönlicher Referent und kann mir bis heute keinen besseren Lehrer vorstellen, im Blick auf journalistische Sorgfalt, den Umgang mit der Sprache, die Distanzierung, die er zu den Mächtigen immer einhielt, auch wenn er es liebte, in ihrer Nähe zu sein.

In der Nacht, als die deutsche Einheit Realität wurde, bestand er darauf, nicht nur jubelnde Politiker in die Sondersendung des ZDF zu holen, sondern auch einen scharfen Kritiker: Günter Grass. Tagelang hatte er darüber vorher mit dem Intendanten gestritten und sich doch durchgesetzt.

Franz-Josef Strauß wollte Bresser noch kurzfristig herauskicken

Er mochte keine Weihrauchschwenker und Opportunisten.

Je tiefer man sich bückt, desto leichter kann man getreten werden. „ Klaus Bresser in einem Magazin-Interview gesagt, bevor er Chefredakteur wurde

Das Gespräch war gespickt mit drastisch formulierten Selbst-Verpflichtungen, was dazu führte, dass Franz-Josef Strauß ihn noch kurzfristig herauskicken wollte. Das ist nicht geschehen, aber die Haltung hat ihn zwölf Jahre getragen.

Im Dezember 1999 interviewte Klaus Bresser zusammen mit Thomas Bellut den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl. Thema war die CDU-Spendenaffäre. 09.10.2026 | 30:48 min

Wenn wir "was nun?" vorbereiteten, war das ein Prozess von zwei oder drei Tagen. Er war nie zufrieden mit den Formulierungen und fing immer wieder von vorne an. Manchmal war es nervenaufreibend, aber am Ende stand ein Drehbuch das mit großer Sicherheit zu unvorhergesehen Aussagen des Interviewten führte.

Sein Blick für Talente prägt das ZDF bis heute

Klaus verband Freundlichkeit im Auftreten und auch eine gute Portion persönlicher Eitelkeit (Joschka Fischer sagte dazu einmal in der Satz-Ergänzung: "uns beiden nicht fremd") mit Unbestechlichkeit und einer stillen Art, Konflikte auf sich zu nehmen.

Klaus Bresser (l.) und seine Ehefrau Evelyn gemeinsam mit Peter Frey. Quelle: ZDF / Sascha Baumann

Sein Blick für Talente prägt das ZDF bis heute. Auch dabei ließ er sich von parteipolitischen Zuschreibungen und Einflüsterungen von Freunden und Feinden nicht leiten, sondern entschied sich für die aus seiner Sicht beste Frau oder den geeigneten Mann. So hat er seinen Ethos in den Sender sehr nachhaltig verankert. Viele Formate, die bis heute funktionieren und das Informationsprogramm des ZDF prägen, tragen seine Handschrift.

Manches notierte er sich auf seinen Zigarillo-Packungen

Die Zeit mit ihm war für mich eine große Lehrzeit. Die ersten Monate waren bitter. Fast jeder Briefentwurf, jede Vorlage kam wieder zurück, mit vielen Änderungen in seiner kaum lesbaren Handschrift. Es war frustrierend.

Manches notierte er sich auch auf seinen Zigarillo-Packungen. Man musste das dann irgendwie akribisch zu einem Text zusammensetzen, was auch nicht immer gelang. Geduldig war er.

Ich habe nie ein scharfes Wort von ihm gehört, aber er war eben auch erst zufrieden, wenn er zufrieden war. „ Peter Frey über Klaus Bresser

Ich bin an seinem Zutrauen gewachsen

Mit der Zeit lernte ich, und vielleicht gewöhnte er sich auch ein Stückchen an mich. Immer wieder drüber gehen, immer wieder einen neuen Anfang suchen, immer wieder den eigenen Formulierungen misstrauen, das habe ich von ihm gelernt.

Ich bin an seinem Zutrauen gewachsen. Ohne ihn, meinen Lehrer und Freund, wäre mein Leben anders verlaufen.

Ruhe in Frieden, lieber Klaus.

Peter Frey war von 2010 bis 2022 ZDF-Chefredakteur.