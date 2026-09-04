ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten bis 2032 verlängert

Der Verwaltungsrat des ZDF hat Bettina Schausten bis 2032 in ihrem Amt bestätigt. Intendant Norbert Himmler erklärte: "Ich freue mich sehr auf unsere künftige Zusammenarbeit."

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten Quelle: ZDF/Marcus Höhn

Bettina Schausten bleibt bis September 2032 Chefredakteurin des ZDF. Der Verwaltungsrat bestätigte sie für weitere sechs Jahre im Amt. Intendant Norbert Himmler erklärte:

Bettina Schausten steht für unabhängigen Journalismus, für eine klare publizistische Haltung. „ Dr. Norbert Himmler, ZDF-Intendant

"Sie gehört zu den prägenden journalistischen Persönlichkeiten des ZDF. In einer Zeit tiefgreifender medialer Veränderungen entwickelt Bettina Schausten die ZDF-Chefredaktion erfolgreich weiter. Ich freue mich sehr auf unsere künftige Zusammenarbeit", so Himmler.

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Schausten: "Weiterhin sichtbar machen, was unsere Gesellschaft bewegt"

Schausten selbst erklärte:

Gerade in einer Zeit komplexer gesellschaftlicher Debatten ist verlässlicher Journalismus wichtiger denn je. „ Bettina Schausten, ZDF-Chefredakteurin

"Das ZDF wird jeden Tag von Millionen Menschen genutzt. Faktengetreu zu berichten, sorgfältig zu recherchieren - das ist für uns Anspruch und Verantwortung. Wir wollen auch weiterhin sichtbar machen, was unsere Gesellschaft bewegt, wo sie unterschiedlicher Meinung ist und was sie zusammenhält", betonte die Chefredakteurin.

Schausten seit 1996 beim ZDF

Schausten arbeitete nach ihrem Volontariat bei der Zeitschrift "Leben und Erziehen" und dem anschließenden Studium der Literatur, Geschichte sowie katholischen Theologie in Köln und München zunächst als freie Mitarbeiterin beim Bayerischen Rundfunk. Von 1992 bis 1996 war sie beim Südwestfunk als Reporterin und Chefin vom Dienst der Fernsehnachrichten im Landesfunkhaus Mainz tätig.

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1996 wechselte Bettina Schausten zum ZDF. Nach Stationen als Redakteurin in der Hauptredaktion Aktuelles sowie als persönliche Referentin des damaligen Chefredakteurs Klaus Bresser übernahm sie früh Verantwortung. Als Leiterin und Moderatorin des "ZDF-Morgenmagazins" (1999 bis 2002) profilierte sie sich ebenso wie später als Leiterin der Hauptredaktion Innen-, Gesellschafts- und Bildungspolitik (2003 bis 2010).

Moderatorin zahlreicher Wahlsendungen

Über viele Jahre hinweg wurde Bettina Schausten zudem zu einem der bekanntesten politischen Gesichter des ZDF. Seit 2003 moderierte sie zahlreiche Wahlsendungen, "ZDF spezial"-Ausgaben sowie die Interviewsendung "Was nun?". Von 2010 bis 2019 leitete sie das ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin und verantwortete die Berichterstattung über die Bundespolitik. In dieser Zeit moderierte sie unter anderem "Berlin direkt" und die ZDF-Sommerinterviews.

2019 wurde Bettina Schausten zur stellvertretenden Chefredakteurin und Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles berufen und gehört seitdem zu den wichtigsten journalistischen Stimmen des ZDF. Von 2020 bis 2022 moderierte sie zudem das "heute journal".

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