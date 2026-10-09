Früherer ZDF-Chefredakteur Klaus Bresser gestorben

Das ZDF trauert um Klaus Bresser: Zwölf Jahre war er Chefredakteur, moderierte das heute journal und die Interviewreihe "Was nun, ...?". Er starb im Alter von 90 Jahren.

Der frühere ZDF-Chefredakteur Klaus Bresser starb im Alter von 90 Jahren. Quelle: dpa / Sophia Kembowski

Der frühere ZDF-Chefredakteur Klaus Bresser ist im Alter von 90 Jahren gestorben. "Wir trauern um einen entschiedenen Verfechter des öffentlich-rechtlichen Informationsauftrags", erklärte ZDF-Intendant Norbert Himmler.

Klaus Bresser hat das journalistische Profil des ZDF nachhaltig geprägt und stand stets für Unabhängigkeit und fairen Umgang. „ Norbert Himmler, ZDF-Intendant

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten erklärte: "Klaus Bresser steht für präzises journalistisches Handwerk. Sendungen wie das ‚heute journal‘ und ‚Was nun, ...?‘ wirken bis heute nach."

Damit hat er das Fernsehen geprägt und eine Generation von Journalistinnen und Journalisten, die ihm nachfolgten. „ Bettina Schausten, ZDF-Chefredakteurin

Bresser moderierte das heute journal und "Was nun, ...?"

Der am 22. Juli 1936 in Berlin geborene Bresser begann seine ZDF-Laufbahn im Dezember 1977 als stellvertretender Leiter und Moderator des heute journals. Er war wesentlich an der Konzeption der Sendung beteiligt, deren Leiter er 1981 wurde und die er sechs Jahre lang moderierte.

1983 übernahm Bresser die Leitung der ZDF-Hauptredaktion Innenpolitik und war unter anderem für "Die Reportage", den "Länderspiegel", die politische Talkshow "5 nach zehn" und die aktuellen Dokumentationen zuständig.

Dem Publikum wurde Klaus Bresser zudem als Moderator von Diskussions-, Wahl- und Sondersendungen bekannt, ab 1985 zusätzlich durch die Interviewsendung "Was nun, …?", die er mitentwickelte und die zu einem Markenzeichen des ZDF-Informationsprogramms und zu einem Klassiker der politischen Fernsehinterviews wurde. Das Format stand exemplarisch für Bressers journalistischen Stil: direkte Nachfragen, klare Struktur und Konzentration auf politische Verantwortung.

Vierter ZDF-Chefredakteur ab 1988

Im Jahr 1988 wurde Bresser als Nachfolger von Reinhard Appel der vierte ZDF-Chefredakteur. Mit der Einführung von Sendereihen wie "Bonn direkt" (1987), "ZDF spezial" (1988), "ZDF-Morgenmagazin" (1992) und "frontal" (1993) schärfte er weiter das Informationsprofil des ZDF.

Ein besonderer journalistischer Erfolg waren zudem die Sendungen zur Deutschen Einheit, speziell die Programme am 2. und 3. Oktober 1990 aus dem Berliner Reichstag.

Vom "Kölner Stadt-Anzeiger" über den WDR zum ZDF

Bresser entdeckte seine Leidenschaft für den Journalismus bereits in jungen Jahren: Als Gymnasiast schrieb er für Lokalzeitungen in Aachen. Neben dem Studium der Germanistik, Theaterwissenschaften und Soziologie in Köln war Bresser freier Mitarbeiter und ab 1958 Volontär beim "Kölner Stadt-Anzeiger".

Dort wurde er ab 1961 Redakteur mit besonderen Aufgaben und begleitete in den Folgejahren als Chefreporter unter anderem die Besuche der Staatschefs Charles de Gaulle, John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow in West- und Ostdeutschland.

1965 ging Klaus Bresser zum WDR, wo er bis zu seinem Wechsel zum ZDF unter anderem als Redaktionsleiter des Magazins "Monitor " und als Leiter der Redaktionsgruppe Aktualität tätig war und unter anderem die Sendung "Tagesthema" (die Vorläufersendung der "Tagesthemen") mitentwickelte.