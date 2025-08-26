Fleischfressende Riesenlurche in Bayern entdeckt

Forscher haben die versteinerten Schädel von zehn Riesenlurchen entdeckt. Die Tiere ähneln Krokodilen, die vor rund 230 Millionen Jahren lebten.

Eine KI-generierte Rekonstruktion des Riesenlurchs, erstellt vom Bayerischen Landesamt für Umwelt Quelle: LfU

Forscher haben in einem Wald in Bayern Überreste von Sauriern entdeckt, die Krokodilen ähneln. In Sandsteinbrocken aus dem fränkischen Steigerwald wurden insgesamt zehn krokodilähnliche Schädel von zwei Saurierarten gefunden, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt am Dienstag in Augsburg mitteilte. Diese sind rund 230 Millionen Jahre alt.

Der versteinerte Kiefer eines Riesenlurchs: oben der originale Gesteinsbrocken, unten der CT-Scan. Quelle: LfU

"Vor vier Jahren haben wir in einem Sandsteinbruch bei Rauhenebrach den versteinerten, mit Zähnen bestückten Unterkiefer eines Riesenlurchs geborgen", erklärte Roland Eichhorn vom Bayerischen Landesamt für Umwelt.

Über Jahrmillionen beherrschen die Dinosaurier die Erde - bis sie plötzlich aussterben. Doch wie kommt es zu dieser Katastrophe, die unsere Welt für immer verändert? 12.10.2024 | 42:46 min

Bei der Nachsuche seien nun weitere Sandsteinbrocken entdeckt worden, in denen Schädelfragmente vermutet wurden. Diese seien mit einem speziellen Computertomographen durchleuchtet worden, was letztlich zur Gewissheit führte. Der Fund sei in Europa einmalig.

Fleischfressende Riesenlurche in bayerischen Tümpeln

Bei den gefundenen Arten handelt es sich um Cycloto- und Metoposaurier. Sie ähneln Krokodilen, sind aber fleischfressende Riesenlurche. Ihr Kiefer ist über einen halben Meter lang und mit spitzen Zähnen versehen. Wie sie zu Tode kamen, blieb unklar.

Ihre Schädel wurden wohl durch starken Regen aus einem schlammigen Tümpel in ein sandiges Flussbett geschwemmt, wo sie letztlich gefunden wurden.

Die Knochen des Lusotitan Old Grande erzählen die Geschichte eines alten, aber ehrgeizigen Bullen, der sich aufmacht, eine Partnerin zu finden, und bereit ist, dafür alles zu riskieren. 20.08.2025 | 43:25 min

In diesen Tümpeln warteten während der Triasperiode vor rund 201 bis 250 Millionen Jahren mindestens zwei Riesenlurcharten auf Beute - ähnlich wie heute Alligatoren und Krokodile.

Bei einer Trockenzeit konzentrierten sie sich möglicherweise in einem Tümpel. Als dieser wegen einer Dürre ganz austrocknete, könnten sie verendet sein.