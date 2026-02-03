Mini-Dinosaurier entdeckt - Fund schließt Forschungslücke

In Nordspanien ist eine winzige Dinosaurierart gefunden worden. Die Forscher sind begeistert: Die Art sei "ein kleiner Schlüssel, der ein riesiges, fehlendes Kapitel aufschließt".

Bei Dinos denken viele direkt an riesige Kreaturen. Ein Fund in Burgos belegt nun aber anderes: Dort fand man die Knochen von Dinosauriern, die nur etwas mehr als einen halben Meter lang waren. 03.02.2026 | 0:46 min

Von der Schnauze bis zur Spitze seines langen Schwanzes messen die Mini-Dinos nur wenig mehr als einen halben Meter. Aufgerichtet würde Foskeia pelendonum, der auf zwei Beinen lief, einem Menschen gerade bis ans Knie reichen. Im Norden Spaniens haben Forscher die Überreste dieser geradezu winzigen Dinosaurier-Art entdeckt.

Am Stilfser Joch in Norditalien wurden 200 Millionen Jahre alte Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt - zufällig von einem Naturfotografen. Die Wissenschaft ist aus dem Häuschen. 17.12.2025 | 1:22 min

Knochen von fünf Mini-Dinosauriern gefunden

Das Team um Fidel Fernández-Baldor vom Dinosaurier-Museum Salas de los Infantes in Burgos fand die Knochen von mindestens fünf Individuen der Art in der Nähe des Ortes Castrillo de la Reina in der Provinz Burgos. Mindestens eines der Tiere war ausgewachsen, wie die Gruppe im Fachjournal "Papers in Palaeontology" berichtet.

Wir wussten sofort, dass diese Knochen ungewöhnlich waren, weil sie so winzig waren. „ Fidel Fernández-Baldor, Museumsdirektor

Forscher: Fund hilft, Lücke von 70 Millionen Jahren zu schließen

Die Forscher betonten die Bedeutung der Art für das Wissen um die Entwicklungsgeschichte der Dinosaurier. "Foskeia hilft, eine 70 Millionen Jahre alte Lücke zu schließen", sagte Thierry Tortosa (Sainte Victoire Natural Reserve). Der Fund sei "ein kleiner Schlüssel, der ein riesiges, fehlendes Kapitel aufschließt".

Tábata Zanesco Ferreira (Universidade Federal do Rio de Janeiro) merkt an: "Dies ist kein 'Mini-Iguanodon', es ist etwas grundlegend anderes." Die Tiere lebten demnach vor etwa 120 Millionen Jahren.

