Griechenland: Zehn Jahre nach der Finanzkrise auf der Überholspur

Die Maschinen rotieren. Jede Menge Überstunden fallen an. Die Auftragsbücher von Jannis Alexopoulos sind voll. Sein Betrieb in Athen produziert Zubehör für die Luft- und Raumfahrt, die Kundschaft ist international. Alexopoulos will dringend expandieren. Er führt das Familienunternehmen in der zweiten Generation. "Momentan steigt unsere Produktion und auch die Nachfrage im ganzen Land", sagt der Unternehmer. "Während der Finanzkrise waren wir nur noch fünf Leute. Heute sind wir zehn."