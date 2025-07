Deutsche Banken kämpfen mit deutlich mehr "faulen Krediten"

Ausfallrisiko für deutsche Banken : Starker Anstieg bei "faulen Krediten"

von Klaus Weber 07.07.2025 | 20:25 |

Die deutschen Banken haben im europäischen Vergleich mit dem höchsten Anstieg an ausfallgefährdeten Krediten zu kämpfen. Was schlummert da in den Bilanzen der Geldhäuser?