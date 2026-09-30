Die Zahl der Arbeitslosen sinkt unter drei Millionen. Laut Bundesagentur für Arbeit kommen die besseren Wirtschaftsaussichten aber noch nicht am Arbeitsmarkt an.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im September leicht auf knapp unter drei Millionen gesunken. Laut Bundesagentur für Arbeit ging die Quote zwar zurück, bleibt aber höher als im Vorjahr. 30.09.2026 | 0:20 min

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September mit 2,994 Millionen wieder unter die Drei-Millionen-Grenze gefallen. Im Vergleich zum August ist das zwar ein Rückgang um 67.000 Menschen - im Vergleich zum September 2025 aber ein Anstieg um 40.000, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte.

Arbeitslosenquote sinkt auf 6,4 Prozent

Die Arbeitslosenquote fiel im Vergleich zum August um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent. Im Vergleich zum September 2025 liegt sie jedoch 0,1 Punkte höher. "Im September beginnt am Arbeitsmarkt die Herbstbelebung", sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. "Der Auftakt fällt allerdings schwunglos aus", so Nahles. Und weiter:

Die wirtschaftliche Verbesserung kommt auf dem Arbeitsmarkt derzeit noch nicht an. „ Andrea Nahles, Bundesagentur für Arbeit

Nahles äußerte sich nicht konkret dazu, wann es zu einer Trendwende am Arbeitsmarkt kommen könne. Die Lage sei derzeit unklar - nicht zuletzt wegen der Folgen des Kriegs mit Iran auf Wirtschaft und Konjunktur.

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660.000 freie Stellen gemeldet

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt weiter schwach. Bei der Bundesagentur waren im September 660.000 freie Stellen gemeldet. Das sind 30.000 mehr als noch vor einem Jahr. Die Unterbeschäftigung ging im September saisonbereinigt um 7.000 zurück.

Für die Unterbeschäftigung werden neben der reinen Arbeitslosigkeit auch Instrumente der Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt. Mit 3,615 Millionen war die Unterbeschäftigung nur um 25.000 höher als im August.

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Mehr Arbeitslosengeld, weniger Grundsicherung

Arbeitslosengeld aus der Arbeitslosenversicherung erhielten im September 1,082 Millionen Menschen, 85.000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Empfänger von Grundsicherung belief sich im September auf 3,704 Millionen. Dies sind 145.000 weniger als im Vorjahresmonat.

Arbeitslosenquote nach Bundesländern

Die höchste Arbeitslosigkeit in Deutschland herrscht regional mit einer Quote von 11,2 Prozent weiter im Bundesland Bremen, gefolgt von Berlin mit 10,4 Prozent. Die niedrigsten Quoten weisen weiterhin die südlichen Bundesländer Bayern (4,2 Prozent) und Baden-Württemberg (4,7 Prozent) aus.

Mit Thüringen und Brandenburg (jeweils 6,3 Prozent) liegen den Angaben der Bundesagentur zufolge auch zwei ostdeutsche Bundesländer unterhalb des Bundesdurchschnitts.

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Quelle: dpa, Reuters