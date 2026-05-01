ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann steht im Live-Test seinem KI-Avatar gegenüber. Und: Welche Jobs trifft die KI-Revolution besonders und wie können wir uns vorbereiten?

KI ist längst fester Bestandteil im Alltag vieler Menschen. Sie gibt Antworten auf Fragen und unterstützt manche auch auf der Arbeit. Welche Potenziale und Gefahren birgt KI in der Arbeitswelt?

Im Selbstversuch hat ZDF-Wirtschaftsjournalist Florian Neuhann einen KI-generierten Avatar von sich erstellen lassen. In der Theorie kann sein digitales Abbild einige seiner Aufgaben als Journalist übernehmen. Ein Phänomen, das auch in anderen Branchen zu beobachten ist. Aber funktioniert das auch in der Praxis?