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ZDF spezial

Der Koalitionsvertrag steht - Union und SPD sind sich einig

Der Koalitionsvertrag steht

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Markus Söder, Friedrich Merz, Lars Klingbeil, Saskia Esken

45 Tage nach der Bundestagswahl haben sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt.