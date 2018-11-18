Einwanderung in USA: Tausende Migranten erreichen Tijuana

Protestveranstaltungen geplant

In der Grenzstadt ist für heute eine Protestveranstaltung von Bewohnern angekündigt. "Wir müssen vor allem die öffentliche Sicherheit gewährleisten, denn die Bürger sind besorgt", sagte der Gouverneur des Bundesstaats Baja California, Francisco Vega, laut Zeitungsbericht. Gleichzeitig zu der Protestveranstaltung in Tijuana ist aber auch eine Solidaritätsveranstaltung für die Migranten aus Mittelamerika geplant.

Am Wochenende sollten zwei große Gruppen in der Stadt an der Grenze zum US-Bundesstaat Kalifornien ankommen. Die Menschen suchten in den letzten Tagen nach Transportmöglichkeiten nach Tijuana, um sich dort den bereits eingetroffenen Migranten anzuschließen. In Tijuana wollen sie Asyl in den USA beantragen. US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder betont, die Migranten nicht ins Land zu lassen.