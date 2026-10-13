Toter bei Achterbahnfahrt in Georgia

Der Vorfall ereignete sich im Freizeitpark Six Flags Over Georgia, rund 24 Kilometer nordwestlich von Atlanta. Die Behörden machten zunächst keine Angaben dazu, wie der Mensch ums Leben kam und wodurch die Verletzungen der anderen Betroffenen verursacht wurden.

Ein Sprecher von Six Flags erklärte, der Park und die örtlichen Behörden hätten umgehend reagiert. Der Betreiber arbeite bei der Untersuchung des Vorfalls vollständig mit den zuständigen Stellen zusammen. "Wir sind zutiefst betroffen", sagte der Sprecher. Vorsorglich habe man neun Achterbahnen in sechs Freizeitparks geschlossen, die der betroffenen Bahn in Six Flags Over Georgia ähnelten.