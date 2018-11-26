USA: 1.200 Flüge wegen Schnee abgesagt

Tausende Thanksgiving-Urlauber sind auf den Flughäfen im Mittleren Westen der USA gestrandet. Wegen Schneestürmen, Eis und Regen sind rund 1.200 Flüge abgesagt worden.

Strenges Winterwetter hat in Teilen der USA den Verkehr an Flughäfen und auf Straßen lahmgelegt. Im US-Staat Illinois warnte die nationale Wetterbehörde vor weiteren Schneestürmen. In der Gegend um die Metropole Chicago am Lake Michigan lag der Schnee in der Nacht zum Montag stellenweise mehr als 25 Zentimeter hoch.

84.000 Haushalte ohne Strom

Knapp 84.000 Haushalte in dem Bundesstaat hatten in der Nacht keinen Strom. Die Wetterbehörde in Chicago rief die Anwohner auf, sich nur in dringenden Fällen auf die Straße zu begeben.

Tausende von Thanksgiving-Urlaubern waren am Sonntag nach der Absage von rund 1.200 Flügen wegen starker Schneefälle auf den Flughäfen im Mittleren Westen gestrandet. Knapp 4.800 weitere Flüge konnten nur mit Verspätung landen oder abheben, berichteten US-Medien. Schneestürme, Eis und Regen machten die Straßen in der Gegend von Kansas City bis Cedar Rapids teils unpassierbar.

Am schlimmsten traf es Chicago, wo gleich 790 Flüge am Airport O'Hare gestrichen wurden. Am Midway-Flughafen in Chicago fielen 124 Flüge dem Schnee zum Opfer.